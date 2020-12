Nieuwe FC Dordrecht-trainer ziet zichzelf niet als stroman: 'Ik ben duidelijk gekomen als hoofdtrainer'

Diezelfde Kinds was de afgelopen tijd de interim-trainer van FC Dordrecht en het is geen publiek geheim dat de club in hem de hoofdcoach van de toekomst ziet. Toch wilde Zoutman wederom benadrukken dat hij niet op het veld staat als stroman voor Kinds. "Vandaag moest hij toevallig voor zijn cursus een training leiden, dus vandaar dat hij alles deed. Maar ik ben hier zeker niet naar toe gekomen om langs de lijn te zitten en niks te doen. Ik ben gekomen als hoofdtrainer en ga ook alles doen wat daarbij hoort."

Terug op het veld

De 51-jarige Zoutman heeft vooral furore gemaakt in het amateurvoetbal en was de afgelopen jaren zowel bij Quick Boys als Katwijk actief. Sinds afgelopen zomer zat hij zonder club, en omdat in het amateurvoetbal de trainerscarrousel maar niet op gang is gekomen, kwam de opening bij Dordrecht als een mooie kans. "In het amateurvoetbal blijven veel trainers zitten omdat clubs moeilijk een inschatting kunnen maken in zo'n seizoen als dit. Dus dat deze kans zich voordeed kwam voor mij inderdaad heel mooi uit."

Zoutman en Kinds hadden een spelersbegeleider als gemeenschappelijke kennis en zodoende was het contact snel gelegd: "Daarna zijn we vrij snel tot een akkoord gekomen. En wat betreft Ben vind ik het alleen maar goed dat hij zoveel ambitie toont om ooit zelf hoofdtrainer te worden. Hij legt de lat hoog voor zichzelf en de toekomst zal uitwijzen waar hem dat zal brengen."

Twee overwinningen

En Kinds heeft de lat ook hoger gelegd door met FC Dordrecht voor het eerst in anderhalf jaar twee overwinningen op rij te boeken in de Keuken Kampioen Divisie. "En dat is alleen maar mooi, want als je aan de slag moet met een ploeg die helemaal in de put zit, dan ben je daar eerst veel tijd aan kwijt", besluit Zoutman, die denkt dat er zeker nog meer in het vat zit. "Ik zei afgelopen weekend al dat ik denk dat deze club te laag stond op de ranglijst. Dat hebben ze tegen NAC laten zien en nu is de uitdaging om dat voort te zetten en nog een paar stappen omhoog te zetten."