Zand erover: auto weggesleept uit sinkhole in Rotterdamse Kleiwegkwartier

De auto die dinsdagmiddag door een sinkhole werd opgeslokt in de Azaleastraat in het Rotterdamse Kleiwegkwartier, is geborgen. Vrijwel alle hulpdiensten zijn rond 19:30 uur naar huis. Alleen Evides werkt nog aan herstel van de waterleiding. De bewoners van de ontruimde huizen kunnen weer naar huis.

De auto verdween door een breuk een waterleiding grotendeels in een sinkhole. Even werd gevreesd dat hierdoor een gasleiding was geraakt, maar dat bleek niet waar. Wel stroomde volgens de brandweer het water in de kruipruimten van woningen.

De hulpdiensten hebben de auto met een kabel aan een bergingswagen vastgelegd om te voorkomen dat de gasleiding zou breken.

Hoe de breuk rond 14:30 uur kon ontstaan is nog onduidelijk. Volgens de brandweer zaten tot aan het begin van de avond 100 tot 150 woningen zonder water. Van de woning waar de auto voor stond, is het riool beschadigd. Dat wordt door de gemeente gerepareerd.

Iedereen is verder naar huis. "Zand erover", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Buurtbewoner Cleo zag alles gebeuren. "Ik zat gewoon te werken en hoorde een heel irritant geluid. Dus ik ben toch maar even gaan kijken en toen stond de hele straat blank. Er kwam eerst heel veel water uit de grond en daarna zakten de tegels weg. Toen begonnen de banden aan de stoepkant al weg te zakken, daarna volgde de auto." Cleo moest van de brandweer de auto-eigenaar waarschuwen, maar van juist die auto waren de eigenaren niet thuis.

Het is niet de eerste keer dat de grond in Rotterdam wegzakt door een breuk in een waterleiding.