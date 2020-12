Heb jij al een paar Rotterdam-sokken gevonden in de stad?

Wist jij dat er bij kledingbanken in Nederland een groot tekort is aan sokken en ondergoed? Social start-up Let’s do Goods probeert dit probleem op een ludieke wijze aan te pakken. Dakloze kunstenaars ontwerpen sokken waarvan er per verkocht paar een paar gedoneerd wordt aan een stichting. Na Tilburg en Amsterdam heeft nu ook Rotterdam een eigen ontwerp voor de speciale sokken.

"Het is noodzaak. In Nederland zijn 58 duizend mensen afhankelijk van kledinginzameling. Sokken en ondergoed worden simpel gezegd het minst gedoneerd, maar het meest noodzakelijk binnen de hulpverlening. Iedereen herkent het wel: sokken zijn kapot. Ondergoed zit een gênante factor aan, dus we gooien dit weg in plaats van dat we het inleveren", vertelt Niels Hermus van Let's do Goods.

Samenwerkingen met dakloze kunstenaars

Gily Nelom is een gepassioneerde kunstenaar die in een opvang van de Nico Adriaans Stichting woont. Via de stichting kan hij gebruik maken van een atelier, waar hij een paar keer per week driftig aan het schilderen is. Hij heeft het vrolijke ontwerp voor de Rotterdamse sokken gemaakt. Vol trots laat hij ze zien.

"Dit is het ontwerp. Ik had dit ontwerp al lang. Ik wilde het eigenlijk voor t-shirts gebruiken, maar het is een sok geworden." Gily vindt het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. "Ik vind dit heel leuk. Ik ben trots."

Guerrilla-actie

Om de Rotterdamse sok en de campagne onder de aandacht te brengen, is dinsdag een ludieke guerrilla-actie gaande. De sokken worden op prominente plekken door de hele stad opgehangen. Deze sokken mogen de gelukkige vinders meenemen.

"We krijgen veel verbaasde reacties, van: 'goh, wat ik nou toch heb gevonden. Wat een leuk initiatief'. Op die manier gaat het in de stad een beetje leven", legt Niels uit terwijl hij een paar sokken bij het Centraal Station hangt.

Sok voor sok

De ambities van de organisatie zijn groots. "We hopen op Daklozendag 2021 eigenlijk van elf of twaalf Nederlandse steden een hele collectie te kunnen brengen die we dan ook gaan exposeren in een museum." En ze willen verder reiken dan de Nederlandse grenzen. "We hebben al connecties in Parijs, Berlijn en Brussel om hetzelfde initiatief te gaan doen."

Niels hoopt de wereld wat mooier te kunnen maken met de actie. "Daar straalt een hoop bravoure vanaf. De wereld mooier maken doe je niet zomaar. Sok voor sok willen we mensen het besef geven dat wat voor de één heel vanzelfsprekend is, voor een ander gewoon absoluut niet het geval is. Daar mogen we zeker meer bij stil staan."

