FC Rijnmond Extra over WAC-Feyenoord: 'Feyenoord heeft wat recht te zetten'

In FC Rijnmond Extra bespreken we iedere dinsdag één specifiek thema. Deze aflevering staat de allesbeslissende Europa League-wedstrijd centraal tussen Wolfsberger AC en Feyenoord. Als Feyenoord weet te winnen van de Oostenrijkers kunnen ze voor het eerst sinds zes jaar overwinteren in Europa.

"En ze hebben natuurlijk wel wat recht te zetten", verklaart Feyenoord-watcher Sinclair Bischop die samen met Dennis van Eersel onderweg is naar Oostenrijk om verslag te doen van de wedstrijd van aankomende donderdag. "En ze zijn zeker niet onklopbaar, dat blijkt wel in hun eigen competitie."

Moeilijk scoren

Feyenoord heeft enkel aan een overwinning genoeg in Oostenrijk maar gezien de aanvallende problemen wordt dat wellicht lastiger dan eerder werd gedacht. Buiten de 3-1 overwinning op CSKA Moskou heeft Feyenoord slechts één keer gescoord in de overige vier Europese duels en ook afgelopen weekend tegen Heracles Almelo wisten de Rotterdammers niet te scoren. "Ik ben dan ook wel wat minder optimistisch geworden na de wedstrijd van afgelopen weekend", geeft analist Emile Schelvis aan. "Je ziet dat de lucht een beetje uit Feyenoord begint te lopen."

Wolfsberger AC wist in Rotterdam nog met 1-4 te winnen. "Maar dat was natuurlijk een debiele wedstrijd", verklaart Schelvis. "Maar Feyenoord moet wel oppassen", voegt Ruud van Os toe. "Want in diezelfde wedstrijd kwamen ze terug tot 1-2, kregen ze kansen op de 2-2 maar lag binnen no-time de 1-3 erin. Daar zullen ze voor moeten waken in Oostenrijk. Maar het is geen Barcelona of Real Madrid, dus ze maken zonder meer een goede kans."

Bekijk hierboven de hele aflevering van FC Rijnmond Extra met Bart Nolles, Ruud van Os en Emile Schelvis.