Vrouwelijke douanier ontkent corruptie: 'Ik won regelmatig in het casino'

De politie vond 3.900 euro cash bij haar thuis en veel bonnetjes van aankopen. Bovendien had ze contante bedragen gestort. In totaal komt het op 65.000 euro neer. Volgens justitie kan dat nooit door haar salaris bij de douane worden verklaard.

Izaira F. (46) zegt dat zij regelmatig in het casino was en won. Rechter Jacco Janssen wilde dan wel weten hoe dat was gelukt: "Ik heb in mijn studententijd ook wel eens in het casino gegokt, maar ik won nooit wat. Daar zijn die speelautomaten ook op afgesteld, dat je bijna altijd verliest. Wat was uw truc?" De verdachte kon niet meer antwoorden dan dat ze per saldo veel had gewonnen.

De vrouw zou in totaal 76 keer naar het casino zijn geweest tussen 2017 en 2019. Justitie noemt haar forse winsten 'een broodje aap'. "Als je steeds zoveel wint, waarom zou je dan nog werken?"

De Rotterdamse had twee versleutelde telefoons onder haar kussen. Die zijn 'gekraakt' en er bleken geheime gesprekken op te staan die over het werk bij de douane gingen.

In een van de gesprekken zegt een onbekende man: "Kijk of er mensen werken. Biedt ze een miljoen aan." De douanier antwoordde: "Ik moet eerst kijken wie ik kan vertrouwen."

Volgens Izaira F. stond zij onder druk van haar ex. "Ik was bang van hem. Hij bracht mij in contact met mensen en ik zei maar wat. Ik wilde er vanaf." Uit andere gesprekken blijkt dat de onbekende man vooral was geïnteresseerd in de scanners bij de douane. "De rest heb ik al. Dan ben ik echt compleet en ga ik je rijk maken."

Bij de verdachte thuis is een personeelslijst van de douane gevonden. De politie denkt dat zij de namen van scanners aan derden moest doorgeven. Zelf zegt de verdachte dat zij geen ladeblok had bij de douane en daarom spullen thuis bewaarde.

Volgens collega’s bij de douane had Izaira een dergelijke lijst niet (meer) nodig, omdat zij inmiddels bij de afdeling flora & fauna werkte. Ook keek ze in het systeem naar containers uit onder meer Ecuador, terwijl dat voor haar werk niet nodig was.

Izaira F. had ook meerdere 'schimmige' afspraken met een man die 'de kleine' werd genoemd bij de Kuip in Rotterdam-Zuid. Volgens de vrouw kan zij het zich niet meer goed herinneren. Ze denkt dat het ging om de verkoop van een auto.

Justitie wil naast de celstraf ook een verbod voor twee jaar voor het deelnemen aan kansspelen. Zij gaat er vanuit dat de verdachte een gokverslaving heeft. Izaira F. zou ook zeven jaar niet een openbaar ambt mogen uitoefenen.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.