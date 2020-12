KNGU zegt samenwerking op met coach Thorsdottir; gevolgen nog onbekend

Naast Kiens is ook de samenwerking met turncoach Frank Louter beëindigd. Het KNGU laat weten dat het niks met de lopende onderzoeken naar misstanden in de turnwereld heeft te maken. "Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot is en helaas onoverbrugbaar is gebleken", zegt technisch directeur Mark Meijer wel over de beslissing in een online persconferentie.

Thorsdottir

Wat de gevolgen voor Eythora Thorsdottir zijn, is nog onbekend. Zij kan nog wel bij haar turnvereniging PAX trainen met Kiens, maar zal op deze manier niet met hem naar internationale wedstrijden mogen gaan. Een paar maanden geleden was ze nog openhartig tegenover Rijnmond en gaf ze aan dat haar coach niemand iets heeft misdaan.

Tijdens het eerder ingestelde onderzoek naar misstanden in de Nederlandse turnwereld vroeg de KNGU al aan zes coaches of zij een stap opzij wilde doen tot het onderzoek was afgerond. Kiens gaf daar als enige geen gehoor aan. "Het is geen rechtvaardige stap. Mijn coach heeft niks gedaan. Vorig jaar is er onderzoek gedaan en toen is alles kwijtgescholden. Wij hebben die rollercoaster vorig jaar al gehad, dus waarom zouden we daar nu weer in belanden?", zei de turnster uit Poortugaal destijds over het feit dat haar coach door bleef gaan.