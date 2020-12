Bewoners appartementencomplex geschokt door heftige brand: 'Bewoner werd een half uur lang gereanimeerd'

De brand in een appartement in Hendrik-Ido-Ambacht is mogelijk veroorzaakt door een muziekinstrument in de slaapkamer. Dat meldt de brandweer Zuid-Holland Zuid. De toestand van de twee oudere slachtoffers is nog altijd zorgwekkend. "Zo'n brand is het ergste wat je kan overkomen."

Jan Steehouwer is één van de bewoners van het appartementencomplex en vertelt aan Rijnmond wat er in de nacht van maandag op dinsdag vanaf 01:00 uur gebeurde. "Ik woon op de eerste etage en op de derde brak brand uit. Er was natuurlijk meteen paniek. Heel het gebouw stond vol rook. Bij iedereen werd aangeklopt, we moesten meteen naar buiten en zagen brandweermannen met slangen rennen."

Meerdere omwonenden zeggen dat er een stel van in de 70 jaar in het appartement woonde waar brand uitbrak. "De bewoners lagen voor de deur en de brandweer kwam via de buren binnen. Ze werden naar buiten gebracht en gereanimeerd tot het ambulancepersoneel het overnam. Het reanimeren duurde wel een half uur," zegt Steenhouwer. "Vanaf 05:00 uur konden we weer slapen, maar dat is niet gelukt. Ik moest een rondje lopen om weer helder te worden."

'Ik hoorde een knal'

De benedenbuurvrouw schrok ook wakker van de brand: "Eerst hoorde ik een knal en daarna viel erg glas en rommel naar buiten. Je denkt dan aan vuurwerk, maar dat bleek het niet te zijn." De brandweer stond voor de deur en de vrouw moest uit haar huis vluchten.

De bewoners van het gehele complex werden vervolgens opgevangen door de gemeente. "We werden naar het gemeentehuis gebracht. Daar hebben we de hele nacht gewacht tot we weer naar huis mochten." Haar huis is flink beschadigd. "Bij ons is de meterkast gesprongen dus we zitten voorlopig zonder stroom. Gelukkig zijn wij in goede gezondheid." Op de eerste etage valt de schade mee voor Steehouwer. "Ik zit aan de buitenkant van het gebouw en daar valt het mee. We hebben alleen wat rook binnen gehad dus hebben we alles open gezet."

Bezoek burgemeester

De omwonenden hebben gehoord dat de twee bewoners van het appartement waar de brand uitbrak, er niet goed aan toe zijn. "Zij liggen in het Maasstad Ziekenhuis. Hier schrik je vreselijk van. Dit gun je niemand," zegt een buurvrouw. "Zo'n brand is het ergste wat je kan overkomen."

Burgemeester Jan Heijkoop, die in de nacht van maandag op dinsdag ter plaatse was, bezocht dinsdagmiddag opnieuw De Heerlijkheid. Hij informeerde en sprak met bewoners.

Een brandend matras is door de brandweer naar buiten gegooid