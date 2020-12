Liveblog: Gedeeltelijke lockdown van kracht tijdens feestdagen, vaccins komen late

Om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. Inmiddels is al duidelijk dat de maximale groepsgrootte rond de feestdagen niet wijzigt.

Op de persconferentie wordt ook meer bekend gemaakt over coronavaccinaties. Zo gaat het kabinet naar verwachting naar buiten brengen dat het zorgpersoneel in de verpleeghuizen, thuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg de eerste groep is die een coronavaccin krijgt.

* Kabinet wijzigt groepsgrootte voor thuis niet: maximaal drie bezoekers per dag welkom

* Mogelijk voor kerst strengere maatregelen

* Het duurt nog tot na de zomer voordat heel Nederland vaccin krijgt

* Vaccins komen later en er zijn minder beschikbaar dan gedacht

* Morgen update over steunpakket voor de economie