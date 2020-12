Liveblog teruglezen: gedeeltelijke lockdown van kracht tijdens feestdagen, vaccins komen later

Om 19:00 uur dinsdagavond gaven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. Lees hieronder het liveblog rond de persconferentie en de coronamaatregelen terug.

Belangrijkste punten:

* Kabinet wijzigt groepsgrootte voor thuis niet: maximaal drie bezoekers per dag welkom

* Mogelijk voor kerst strengere maatregelen

* Het duurt nog tot na de zomer voordat heel Nederland vaccin krijgt

* Vaccins komen later en er zijn minder beschikbaar dan gedacht

* Morgen update over steunpakket voor de economie