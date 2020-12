Lerarentekort Rotterdam daalt door corona en zij-instromers

Het lerarentekort in het Rotterdamse basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is voor het eerst sinds lange tijd weer gedaald. Het tekort was in het voorjaar nog 12 procent, maar nu is het gezakt naar 9 procent. Dat komt door meer zij-instromers en door corona.

Rotterdam heeft de afgelopen tijd extra geld uitgetrokken om zij-instromers naar de stad te trekken en vooral vast te houden. Wethouder Said Kasmi: "We zien dat dat heel goed heeft gewerkt. Veel van die zij-instromers staan nu ook echt voor de klas. We hebben ook geld vrijgemaakt voor het begeleiden van starters, zodat ze ook niet afhaken. En er is geld om de werkdruk aan te pakken."

corona

Door de corona-uitbraak blijken veel docenten niet hun baan op te zeggen, maar gewoon op hun school te blijven werken. Ook zijn er leraren die juist kiezen om mu meer uren te gaan werken.

Het lerarentekort in Rotterdam mag dan wel zijn afgenomen, maar de zorgen zijn niet weg. Zo schrijft wethouder Kasmi: "Toch blijft het lerarentekort met gemiddeld 9% zorgelijk, zeker

omdat de tekorten extra voelbaar zijn bij ziekte of afwezigheid door corona".

zij-instromer

Karen Hamerlynck is een zij-instromer op de Nicolaaasschool in Rotterdam-West. Sinds februari staat ze vier dagen in de week voor de klas. Eén dag is ze nog met de lerarenopleding bezig. Vanaf volgend jaar februari gaat ze alleen voor de klas staan, dan heeft ze de helft van haar PABO-opleiding afgerond.

Hamerlynck heeft eerst kinderpsychologie gestudeerd. Daarna heeft ze 14 jaar als journalist bij het AD gewerkt. In 2008 is ze hotel Pincoffs begonnen. Toch wilde ze graag met jonge kinderen werken. Daarom is ze nu gestart met een opleiding en heeft ze een leerplek op een basisschool.

Ze vindt het werken als docent geweldig en denkt dat veel meer mensen dit leuk zouden vinden. Toch herkent ze wel de zorgen van het lerarentekort. Veel van haar studiegenoten worden op andere scholen bij een zieke docent zelfstandig voor de klas gezet. "Ik heb gelukkig de luxepositie dat ik word begeleid en meeloop met een docent".

Toch weer stijging lerarentekort?

Verwacht wordt dat het lerarentekort de komende jaren weer zal groeien. Dat komt omdat oudere leraren met pensioen gaan en er nog steeds te weinig afgestudeerden van de PABO komen.