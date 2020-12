Kabinet: Nog steeds maar drie gasten met kerst, mogelijk extra maatregelen als cijfers blijven stijgen

Er komen geen versoepelingen van de coronamaatregelen tijdens de kerstdagen. Je mag nog steeds maximaal 3 gasten thuis ontvangen, exclusief kinderen onder de 13. De horeca blijft voorlopig dicht. Dat maakten minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie over de coronacrisis. Rutte sluit zelfs niet uit dat er voor de kerst meer maatregelen komen, als de besmettingscijfers blijven stijgen. "We staan op een tweesprong", zegt Rutte.

Rutte benadrukte te begrijpen hoe belangrijk kerst dit jaar is en hoe graag mensen samen willen komen. "Het is een hard gelag, we hadden het graag anders willen hebben. Maar het gaat echt niet goed. Niet met de besmettingscijfers en niet in de ziekenhuizen. Laten we de kerstperiode goed benutten door thuis te blijven en ons aan de maatregelen te houden." Rutte wees nogmaals op het gevaar van het virus. "Inmiddels zijn er bijna tienduizend lege stoelen met kerst."

De belangrijkste punten uit de persconferentie:

- De bestaande coronamaatregelen worden voorlopig niet versoepeld

- Er mogen met kerst tuis niet meer dan drie mensen per dag op bezoek komen

- Er komt een hulppakket voor jongeren

- Pas bij gemiddeld 10 opnames op de ic per dag kan worden gedacht over openen restaurants

Extra maatregelen?

Alle bestaande maatregelen blijven dus voorlopig van kracht. Na 20:00 uur mag nergens meer alcohol verkocht worden. Buitenshuis mag je met maximaal 4 mensen samenkomen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

Mocht de trend in het aantal besmettingen en opnames de verkeerde kant op blijven gaan, dan sluit Rutte extra maatregelen voor kerst niet uit. "Maar we zullen er natuurlijk alles aan doen om die paar kerstdagen te beschermen."

Volgens premier Rutte en minister De Jonge raken nog te veel mensen besmet en is de druk op de zorg nog te groot om de huidige maatregelen binnenkort te versoepelen. In totaal liggen er nu 1700 mensen met corona in het ziekenhuis van wie 464 op de intensive care. De cijfers nemen nauwelijks af. "Het is logisch dat de corona-vermoeidheid na negen maanden toeneemt. Dat geldt voor één groep in het bijzonder: al die mensen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg. De drukte en hoogspanning stapelt zich op. Om die reden moeten we elkaar blijven helpen hier doorheen te komen."

Voor jongeren komt er een special hulppakket. Het kabinet stelt geld beschikbaar voor activiteiten zoals het maken van films of theatervoorstellingen. Ook komen er wintergames in de kerstvakantie. Nu mogen jongeren tot 18 jaar in teamverband sporten bij clubs. Het kabinet gaat het OMT vragen of dat kan worden opgerekt tot 27 jaar.

Horeca

Rutte zegt dat er pas kan worden gepraat over openen van restaurants als we in Nederland ongeveer tien opnames op de intensive care per dag hebben. In januari starten er wel al proeven met evenementen en sportwedstrijden om te oefenen voor het geval die weer veilig door kunnen gaan.

Vanaf 4 januari hoopt de regering te kunnen beginnen met vaccineren. Het zorgpersoneel in de verpleeghuizen, thuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg is de eerste groep die een coronavaccin krijgt. Dat zijn ongeveer 625.000 mensen. Nederland heeft nu genoeg Pfizer-vaccins voor 450.000 mensen, dus niet iedereen kan meteen ingeënt worden. Net als er teststraten zijn, komen er centrale plekken waar zorgpersoneel straks een coronaprik kan halen.