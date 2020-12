Bloedplasma-onderzoek hervat: de remedie tegen corona?

"Mijn doel is om een steentje eraan bij te dragen dat er snel een medicijn komt", zegt Jan van Weezel. Hij is onlangs positief bevonden op corona. Hij krijgt vandaag bloedplasma toegediend, een doorzichtig gele vloeistof. Via een slangetjes stroomt in zijn arm stroomt het in zijn aders. Hij vindt het belangrijk dat er een goeie behandelmethode komt tegen het coronavirus.

Patiënt Jan krijgt plasma toegedient, infectioloog Casper Rokx (r) kijkt toe



Jan krijgt bloedplasma van genezen coronapatiënten toegediend. In dit bloedplasma zitten anti-stoffen waardoor Jan sneller herstelt. In het voorgaande onderzoek werden ook patiënten die al langer besmet waren toegediend met bloedplasma. Zij bleken al anti-stoffen te bezitten.

Internist-infectioloog Casper Rokx legt uit dat anti-stoffen zich aan het coronavirus binden en het daardoor minder gevaarlijk maakt. Uiteindelijk stopt de infectie. "Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor deze studie en dragen direct bij aan het vinden van een werkzame behandeling tegen covid.

Zo ziet bloedplasma eruit



Voor het onderzoek zijn 700 patiënten nodig. Het gaat om coronapatiënten in de eerste week van hun ziekte, nog voordat ze naar het ziekenhuis moeten. Internist-infectioloog Casper Rokx zegt dat hij in de loop van volgend jaar de eertse resultaten kan delen.

Via coronaplasmastudie.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deze studie