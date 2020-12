Wordt dit bloedplasma-onderzoek van Erasmus MC dé therapie bij corona

Dat onderzoek wordt nu hervat. Vrijwilligers die net positief zijn getest op corona kunnen hier aan meedoen. De behandeling moet nu succesvoller zijn omdat het nu wordt toegepast bij mensen die net besmet zijn. Als blijkt dat het toedienen van plasma met anti-stoffen deze patiënten gaat helpen, zou dat een belangrijke doorbraak zijn.

Jan van Weezel is één van de vrijwilligers. Hij heeft een duidelijke motivatie om mee te doen. Het beeld van mensen die aan de beademing vechten voor hun leven. "Het idee dat ik een steentje kan bijdragen aan de hulp voor mensen die aan de beademing vechten voor hun leven, was voor mij een reden om mee te doen", vertelt hij.

Hij testte onlangs positief en krijgt vandaag het bloedplasma toegediend. Deze doorzichtig gele vloeistof stroomt via een slangetje in zijn aders. Voordat hij de behandeling krijgt, antwoord hij op vragen van in beschermde kleding gehulde Casper Rokx over zijn ziekteverloop.

Patiënt Jan krijgt plasma toegedient, infectioloog Casper Rokx (r) kijkt toe



Even later legt internist-infectioloog Casper Rokx uit dat de anti-stoffen in het plasma het herstel van Jan en andere corona-patienten moet versnellen. De sterke anti-stoffen binden zich aan het coronavirus. "En dan stopt de infectie", legt hij uit.



Het verschil met het onderzoek van dit voorjaar, dat werd gestaakt, is dat nu het plasma bij net besmette personen wordt toegediend. Die hebben waarschijnlijk nog geen anti-stoffen en hebben dus meer baat bij de anti-stoffen.

Voor het onderzoek zijn 700 patiënten nodig, zij kunnen zich online aanmelden . Het gaat om corona-patiënten in de eerste week van hun ziekte, nog voordat ze naar het ziekenhuis moeten. Rokx: "Het mooie is dat mensen zichzelf kunnen aanmelden op het moment dat ze ziek zijn geworden, je draagt dan direct bij aan het vinden van een werkzame therapie in deze wereldwijde gezondheidscrisis." In de loop van volgend jaar hoopt Erasmus MC de eerste resultaten te kunnen delen.

Zo ziet bloedplasma eruit