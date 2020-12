Directeur Rotterdam Topsport hoopte op meer perspectief: 'We kunnen meer experimenteren met buiten sporten'

Peter Blangé, directeur van Rotterdam Topsport, vond de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond niet heel hoopgevend voor de sportwereld. "Ik had gehoopt op wat meer duidelijkheid over wanneer er weer iets kan," zegt hij tegen Rijnmond.

Aan de persconferentie hield Blangé gemengde gevoelens over. "Enerzijds snap ik dat het aantal besmettingen nog niet afneemt. Anderzijds ligt de sport al negen maanden plat en weten we allemaal dat sporten goed is voor de mentale en fysieke gezondheid."

De directeur van Rotterdam Topsport vervolgt: "Ik vind dat we meer moeten experimenteren met buitensessies. Ik kan niet uitleggen dat je in het onderwijs wel met dertig personen binnen mag sporten en bij de verenigingen niet."

'We moeten wel door'

Volgens Blangé heeft de sport perspectief ook nodig om ervoor te zorgen dat sporters lid blijven van verenigingen. "Op deze manier neemt draagvlak hiervoor af en wordt er straks minder contributie betaald. Net als de horeca en de evenementenbranche mag ook de sport goed kijken hoe we geholpen kunnen worden. Wij zijn niet zielig en andere sectoren hebben het slechter, maar we moeten wel door."

Na de persconferentie vernam Blangé via Rijnmond dat de topsportcompetities halverwege december wel hervat mogen worden. "Dat maakt de avond toch nog wat mooier. In Duitsland en België laten ze zien dat dit goed gaat, als de sporters in een bubbel blijven."

Nu mogen jongeren tot 18 jaar samen sporten bij sportclubs. Het kabinet gaat het RIVM vragen of dat kan worden opgerekt naar 27 jaar. Er komen ook wintergames in de kerstvakantie voor jongeren. Dat moet door gemeentes en organisaties als de Johan Cruyff Foundation verder worden opgezet.

Het kabinet wil in januari ook gaan experimenteren met evenementen en sportwedstrijden.