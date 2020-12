Met drie personen kerst vieren: 'Wie ontvangt nu moeders thuis?'

Met het oog op kerst, luidt de conclusie dat mensen thuis maximaal drie personen mogen ontvangen. Een beslissing die leidt tot de nodige hoofdbrekens, want wie nodig je nu uit voor kerst?

Onze Rijnmond-verslaggever Mikael Coomans peilde hoe werd gedacht over de uitkomst van de persconferentie. Dit deed hij op de stoep bij een supermarkt in Barendrecht. Twee zussen wandelen al discussiërend voorbij: "We weten even niet wat we moeten doen. Wie moet nou moeders ontvangen deze kerst? We zijn er nog niet uit."

Een andere man, werkzaam in het onderwijs, weet ook even niet wat hij met de beslissing aanmoet. Het zorgt bij hem vooral voor dubbele gevoelens. "Elke dag zie ik zo'n tweehonderd leerlingen. Met kerst wil ik dat mijn kinderen, aanhang en moeder van 81 jaar langskomen, maar dat kan dan niet. Wel zoveel leerlingen zien in het onderwijs en dan moet ik mijn moeder laten thuiszitten."

Ook wordt er flink gebaald, onder andere door twee vriendinnen die kerst altijd met een grote groep vieren. "We vieren het groots, maar dat kan nu niet. We balen als een stekker."

Het merendeel van de volwassen oogt gelaten. "Het is een andere kerst, maar we overleven het wel", is de sfeer.