Reactie op coronabeleid kabinet: 'Laat ze maar lekker met een paar duizend man in de Kuip gaan zitten'

Van Duin is van het Institute Physical Safety (IFV) en lector Crisisbeheersing. Volgens hem zit er al maanden weinig nieuws in de persconferenties van het kabinet, ook dinsdag niet. "Het is droevig hoe het allemaal gaat en dan moeten we maar hopen dat het straks beter gaat."

Hoe streng je de maatregelen ook maakt, je kan niet achter elke voordeur een politieagent zetten Menno van Duin

Het kabinet slaagt er volgens hem steeds slechter in om de boodschap en een gevoel van urgentie over te brengen aan het publiek. "We zijn steeds minder overtuigd dat we precies moeten doen wat er van ons verwacht wordt. En als niet één, maar duizenden of tienduizenden het niet zo nauw met de maatregelen nemen, dan is het lastig om het virus er onder te krijgen."

'Niet buiten voetballen, wel met honderden door IKEA'

En dat is het geval, was de conclusie dinsdag terwijl Rutte de cijfers van de nieuwe besmettingen en ic-opnames per dag aanhaalde. Het is nog steeds menens maar mensen zijn volgens Van Duin niet makkelijk meer te sturen. De boodschap overtuigt niet.

"Mijn vrouw is gymlerares, in de zaal mogen ze met tientallen tegelijk gymen, maar buiten mogen ze niet voetballen. Dat is niet uit te leggen, zeker niet als er honderden tegelijk achter elkaar door de IKEA lopen. Als je het niet meer kan uitleggen en de burger het niet meer kan begrijpen, dan krijg je hem ook niet meer mee. Daar zit volgens mij het probleem."

Enorm gebrek aan kennis

Volgens de expert is een van de oorzaken, het gebrek aan kennis. Dat is nog steeds enorm. Werden in het begin van de crisis in de woorden van het kabinet 'met 50 procent van de kennis 100 procent van de beslissingen genomen', nu is dat niet veel beter, zegt Van Duin. "Toen wisten we 10 procent, nu 40 en dat is waarschijnlijk veel. Ondertussen zie je iedere keer nieuwe vragen opdoemen."

Hij doelt op de uitspraak van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat met meerdere coronavaccins in aantocht die mensen tegen het virus kunnen beschermen, die ook er voor kunnen zorgen dat de gevaccineerde voor anderen niet besmettelijk zal zijn.

Niet bewegen leidt tot frustraties bij jongeren

Te veel vragen, een onduidelijke boodschap. Het is goed dat het kabinet gaat starten met proefprojecten, vindt Van Duin. Als het gaat om jongeren moeten ze daar zelfs niet tot januari mee wachten. Als jongeren niet kunnen bewegen dan leidt dat alleen maar tot meer frustraties. Ik heb het idee dat je daar meer besmettingen mee veroorzaakt dan een potje voetballen. En hoeveel besmettingen zijn er nu eigenlijk op die velden. We weten het niet eens."

Doodlopend spoor

Hetzelfde geldt voor de horeca die het als sector volgens Van Duin heel goed deed voor de gedeeltelijke lockdown. Op veel plekken werd zorgvuldig met de regels omgegaan. Leren door te experimenteren is nodig, zegt de expert. Laat de mensen maar met een paar duizend man in de Kuip gaan zitten bij een wedstrijd.

"Meten is weten en dan gewoon kijken welke effecten dat heeft. Want denken dat je op dit spoor door kunt gaan en dat je het virus er daarmee onder krijgt, dat lijkt me ook niet goed."