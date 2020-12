Horecabaas Willemsen niet blij met het kabinet: 'Nog geen stip aan de horizon'

Mede door een notitie die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dinsdag naar buiten bracht, had Willemsen op versoepelingen gehoopt. Dit ministerie onderzocht de RIVM-cijfers en concludeerde dat openstelling van restaurants eerder voor een daling aan coronabesmettingen zorgt dan voor een stijging. Dit omdat de meeste besmettingen in thuissituaties worden opgelopen en als restaurants dicht zijn, komen mensen sneller bij elkaar over de vloer.

"We hadden gedacht dat er dan toch iets meer mogelijk was," zegt Willemsen. "Dan is dit teleurstellend. Het blijkt maar weer dat wij gasten een veilige omgeving kunnen bieden. Er wordt nu gesproken over allerlei proeftuinen, maar wij liggen alweer anderhalve maand stil terwijl we plannen hebben ingebracht."

Woensdag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over nieuwe steunpakketten voor de horeca. Willemsen verwacht dat het kabinet ruimhartig moet compenseren, mede door de notitie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. "De openstelling moet niet alleen maar afhangen van het aantal besmettingen."

'Sfeer wordt grimmiger'

Onder horeca-ondernemers klinken geluiden dat restaurants in januari gewoon open zullen gaan, of dit nu mag of niet. Dat vindt Willemsen geen goed idee. "Het lijkt ons niet verstandig om zonder toestemming open te gaan, maar het is duidelijk dat het kabinet stappen moet nemen. De sfeer onder ondernemers wordt grimmiger en zulke geluiden ontstaan uit paniek."

Rutte riep de Nederlandse bevolking op om tijdens de feestdagen eten te bestellen bij een favoriet restaurant. "Het is fijn om bezig te zijn en de binding met klanten te houden, maar dit is absoluut geen vervanging voor de exploitatie die je normaal nu hebt," zegt Willemsen.

De premier zei dat er pas kan worden gesproken over het openen van restaurants als er minder dan tien coronapatiënten per dag worden opgenomen op de intensive care. Voor cafés is dat nog niet aan de orde, omdat afstand houden daar minder goed kan dan in restaurants aan tafels.