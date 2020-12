Corrupte agent verkoopt adres van Rotterdamse moeder drugsdealripper aan criminelen

Justitie wil dat een 44-jarige politieagent uit Vianen vier jaar de cel in gaat. Hij wordt ervan verdacht politie-uniformen en informatie te hebben verkocht aan criminelen. Justitie denkt dat hij een rol speelde bij een aantal beschietingen van huizen en winkels in Rotterdam-West en Crooswijk eerder dit jaar.

Twee drugscriminelen die slachtoffer waren van een ripdeal wilden via de agent te weten komen wie daarachter zat. Volgens justitie woonde in een van de beschoten huizen in Rotterdam de moeder van iemand die van die ripdeal werd verdacht, schrijft rechtbankverslaggever Riks Ozinga van RTV Utrecht. De agent zegt 350 euro te hebben gekregen voor die informatie.

De verdachte motoragent, Orm K., is op 17 mei aangehouden. In zijn kluisje lagen vertrouwelijke documenten die niets te maken hadden met zijn werk. Later vond de rijksrecherche in zijn huis een extra beveiligde pgp-telefoon. Hij gaf de meeste verdenkingen toe in de rechtbank dinsdagmiddag .



Hij heeft tijdens verhoren bekend twee jaar lang informatie uit de politiesystemen te hebben verkocht. Via de versleutelde telefoon kreeg hij opdrachten. Orm K. zegt dat hij 100 euro kreeg voor het checken van kentekens van onopvallende politieauto's. Het bevragen van collega's over onderzoeken leverde 250 euro op. Voor een compleet dossier over zaken waar de politie onderzoek naar deed, kreeg hij 500 euro. Hij schat zelf dat dit hem in totaal dertigduizend euro opleverde. Justitie heeft uitgerekend dat dat iets meer moet zijn geweest: in totaal ruim 53-duizend euro.

Soms verkocht de verdachte twee keer per week zulke informatie, soms een paar weken niet. De documenten gaf hij op parkeerplaatsen in Rotterdam en Reewijk aan een tussenpersoon die zich 'Dashing Desert' noemde.

Orm K. zocht ook informatie op uit het politieonderzoek tegen de later geliquideerde Rotterdammer Ibrahim Azaim. Die werd op een zondagavond op de Bergselaan in Rotterdam-Noord doodgeschoten, vlak voor de deur van VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans.

Verder zou hij informatie hebben opgevraagd over drugshandelaar Roger P., alias Piet Costa. Costa is een bekende naam in het criminele milieu en wordt verdacht van de smokkel van duizenden kilo's cocaïne. Piet Costa zit op dit moment vast voor betrokkenheid bij de martelcontainers in Wouwse Plantage.



In Rotterdam werden vijf woningen en winkels beschoten in West en in Crooswijk: aan de Mathenesserdijk, Potgieterstraat, Jagthuisstraat, Frits Ruysstraat en Van Galenstraat. De slachtoffers waren aan elkaar gerelateerd, soms ging het om familie. Waarschijnlijk werden de woningen en winkels beschoten om te intimideren. In die zaak is een groep Amsterdammers verdacht. De beschietingen zouden te maken hebben met een ripdeal.

"Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van één politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten. Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend bij het horen over dit soort lekken. Ook burgers verliezen zo hun vertrouwen in de opsporingsdiensten”, zegt de officier van justitie.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.