Wek- en weerbericht van woensdag 9 december

Eerst het weer. Vanmorgen start de dag op veel plaatsen mistig en koud. Vanmiddag lost de mist lokaal maar moeizaam op. Op plekken waar de zon eventjes weet door te breken kan het lokaal nog 4 graden worden. Onder de mist en lage hangende bewolking loopt het kwik op tot slechts een graad of 2. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking en wordt het weer nevelig. De temperatuur schommelt rond de 2 of 3 graden en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Wat je misschien gemist hebt

- Justitie wil dat een 44-jarige politieagent uit Vianen vier jaar de cel in gaat. Hij wordt ervan verdacht politie-uniformen en informatie te hebben verkocht aan criminelen. Justitie denkt dat hij een rol speelde bij een aantal beschietingen van huizen en winkels in Rotterdam-West en Crooswijk eerder dit jaar.



- Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hielden dinsdagavond een persconferentie over de coronamaatregelen. Ze brachten niet het nieuws waar de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland op hoopte. "Dit is nog steeds geen stip aan de horizon," zegt Robèr Willemsen.- Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren is gekozen tot de Beste Politicus van Rotterdam in 2020. Hij kreeg de prijs dinsdagavond uitgereikt in debatcentrum Arminius.- Een auto is dinsdag in een sinkhole beland in het Rotterdamse Kleiwegkwartier. De wagen is dinsdagavond geborgen.

Dit kun je vandaag verwachten

- Pas op als je de weg opgaat deze ochtend. Het is vroeg in de ochtend erg mistig. Het KNMI heeft code geel afgegeven.



Danny Makkelie mag woensdagavond om 18:55 uur op het laatste moment het restant van de Champions Leaguewedstrijd tussen Paris Saint Germain en Basaksehir fluiten. De scheidsrechter uit Dordrecht is door de UEFA opgeroepen om het gestaakte duel in Parijs af te maken.- Ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees houden om 10:15 uur een persconferentie over de nieuwe economische steunmaatregelen.

- De walvisstaart, die vorige maand beschadigd raakte nadat er een metrostel op terechtkwam, wordt woensdag geïnspecteerd. Eigenlijk was het meteen de bedoeling om een noodreparatie uit te voeren, maar daar is het te koud voor.