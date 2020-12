Eerbetoon van 400 kilo marsepein aan de thuiszorg

De massa marsepein ligt op lange tafels in Restaurant Post in het centrum van Dordrecht. Grote witte blokken in blauwe zakken. Kok en eigenaar Alex Verburg kan zijn ogen nog nauwelijks geloven: "Nee, zoveel heb ik nog nooit bij elkaar gezien."

De lading was 'over' in de voedingsindustrie en kwam via Verhuisbedrijf Van Hees terecht bij Suzan de Groot. De Groot helpt met haar stichting de armste Drechtstedelingen aan huisraad. In haar enorme netwerk zitten veel maatschappelijk betrokken ondernemers. Zo kwam ze bij restauranteigenaar Verburg terecht.

Thuiszorg

De Groot: "Ik wist al snel dat ik iets wilde doen voor de vrouwen en mannen in de thuiszorg. Zij hebben keihard gewerkt dit jaar, maar kregen minder eer dan bijvoorbeeld ziekenhuismedewerkers. Die staan toch vaker in de spotlights. Daarom wil ik die fantastische thuiszorgers iets leuks geven."

Alex Verburg is creatief met voedsel en wist na een uurtje brainstormen wat er moest gebeuren met vierhonderd kilo marsepein. "Hartjes maken. Honderd gram per stuk. Dan heb je er uiteindelijk vierduizend."

Tekst gaat verder onder de reportage



Medewerkers van Post en vrijwilligers van 'Geef het Dordt' zijn sinds dinsdag aan de slag, maar ook leerlingen van ROC Da Vinci College helpen mee. Projectmanager Joanne Woerlee zei meteen 'ja' toen haar school gevraagd werd voor het project.

"Ze leren samenwerken, ze leren dat het mooi is om iets voor het goede doel te doen en ze leren hard werken", zegt Woerlee. "O ja, en ze leren marsepeinen hartjes maken", lacht ze.

De hele operatie is net begonnen en gaat twee weken duren. Dan zijn de duizenden hartjes net op tijd klaar om voor de kerstdagen bij de medewerkers van de thuiszorg te bezorgen.