Burgemeester Kolff na de persconferentie: 'Ik hoop dat we dat lichtje aan het einde van de tunnel kunnen zien'

De GGD Zuid-Holland Zuid bekijkt momenteel welke locaties in de regio het meest geschikt zijn om massaal mensen coronavaccins toe te dienen. Dat heeft burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ, woensdagochtend gezegd op Radio Rijnmond. "Een teststraat is niet automatisch een vaccinatiestraat."

De GGD'en zouden in eerste instantie alleen een rol krijgen bij het vaccineren van niet-specifieke doelgroepen. Maar nu Pfizer de eerste vaccins levert verandert dat. De Pfizer-vaccins moeten tot 70 graden onder nul worden gekoeld. Dat maakt de campagne veel specialistischer, waardoor de rol van de GGD een stuk groter is vanaf het begin.

"We zetten alles op alles om straks de mensen in Zuid-Holland Zuid zo goed mogelijk te kunnen vaccineren", zegt Kolff. "Dat is toch de stip aan de horizon waar we aan werken."

GGD-medewerkers die nu de coronatesten afnemen, zijn niet per definitie geschikt om ook vaccins te gaan toedienen. Maar Kolff maakt zich over het personeel geen zorgen. "We hebben gelukkig goede mensen in huis."

Licht aan het einde van de tunnel

Premier Rutte en minister De Jonge waarschuwden dinsdag tijdens de persconferentie nog dat de maatregelen zelfs voor de kerst nog verscherpt zouden kunnen worden. "Dan zou je kunnen denken aan maatregelen zoals eerder in het voorjaar. Maar in principe hoop ik echt dat dat niet nodig is en dat we het hierbij kunnen laten. Dat we dat lichtje aan het einde van de tunnel kunnen zien en de horeca ook weer meer mag."



Jongeren

Rutte en De Jonge vertelden dat jongeren een hulppakket krijgen om te voorkomen dat ze vereenzamen. Elke gemeente gaat hier op een eigen manier mee aan de slag.

"In Dordrecht doen we dat met het jongerenwerk. Extra sportactiviteiten en digitale bijeenkomsten worden gehouden, maar er komt ook een digitale escape room waar jongeren tijdens oud en nieuw wat mee kunnen doen. Er zijn tal van activiteiten, maar er is vast niet voor iedereen wat wils. Dat blijft ingewikkeld, maar we doen ons best om jongeren iets te bieden tijdens de geldende coronamaatregelen."

Experimenteren

De premier kondigde ook aan dat er in januari proeven komen met evenementen en sportwedstrijden om te oefenen voor het geval die weer veilig door kunnen gaan. Daarvoor is het nu nog te vroeg, stelt de burgemeester.

"Er wordt nu landelijk onderzocht wanneer en waar dat zou kunnen. Er is nu nog geen ruimte voor experimenten, maar als het kan, willen we er ook aan meedoen en zorgen dat onze instellingen en horeca er een graantje van mee kunnen pikken. In de tussentijd pleiten wij voor verregaande compensatie van de branches die zoveel moeten lijden. "

Hij doelt daarmee onder meer op ondernemers die pas net zijn begonnen. "Zij kunnen niet aantonen dat ze omzet hebben gehad en hebben amper compensatie. Dat moet anders. Er is ook een regeling nodig dat ze hun personeel kunnen blijven betalen, anders komt er een golf aan ontslagen."