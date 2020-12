Fer met Feyenoord mee naar Oostenrijk

Fer viel in het eredivisieduel met Sparta met een hamstringblessure uit. Daardoor kon hij in de afgelopen twee maanden niet in actie komen voor Feyenoord. Sinisterra liep begin dit jaar een zware knieblessure op, waardoor hij tien maanden niet kon spelen. De Colombiaanse aanvaller trainde al enige tijd mee met het team van trainer Dick Advocaat.

Ook Bryan Linssen reist met Feyenoord mee. Hij viel vorige week uit met hamstringklachten en speelde afgelopen weekend niet.

Overwinteren

In Oostenrijk kan Feyenoord nog niet beschikken over Justin Bijlow, Ridgeciano Haps, Sven van Beek, Robert Bozenik en Christian Conteh. De Rotterdammers moeten in groep K van de Europa League winnen van Wolfsberger AC om te overwinteren. Als Feyenoord geen overwinning pakt, dan is het uitgeschakeld.

Wolfsberger AC-Feyenoord begint donderdag om 21:00 uur en is uiteraard live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma start om 20:00 uur en zal tot 00:00 uur duren. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn in Klagenfurt de commentatoren.