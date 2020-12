Walvisstaart lijkt er genadig vanaf te komen na bizar metro-ongeluk Spijkenisse: 'Vermoeden is dat-ie lek is'

Inspectie aan walvisstaart na metro-ongeluk Spijkenisse: 'vermoeden is dat-ie lek is'

Hoe groot is de schade aan de walvisstaart in Spijkenisse, waar vorige maand een metro op terechtkwam? Dat moet woensdag blijken uit een inspectie. De eerste verwachtingen zijn in ieder geval gunstig.

Een metrostel knalde op 2 november door een stootblok en bungelde daardoor meters boven de grond, bovenop een kunstwerk van twee walvisstaarten. De klus om het stel naar beneden te takelen, duurde uren.

Tekst gaat verder onder de video



De walvisstaart lijkt er aan de buitenkant goed vanaf gekomen te zijn. "Onze ingenieurs hebben vanaf een afstand overal al naar gekeken. Hun indruk is dat de walvisstaart wel is geraakt, maar niet de steunpilaar is geweest voor het metrovoertuig", zegt Diana van Stijn van de RET. "Het vermoeden is wel dat het kunstwerk lek is."

Om dat beter te onderzoeken, wordt woensdag een inspectie uitgevoerd met een hoogwerker. "Mocht er een lek zitten, dan wordt dat afgedicht. Als het warmer was geweest dan 8 graden zouden ze dat herstellen met polyester. Daarvan is het kunstwerk ook gemaakt. Maar vandaag is het kouder, dus wordt het waarschijnlijk toch een noodreparatie met plastic."



Tekst gaat verder onder de foto



De twee veiligheidsbarrières op het viaduct waar de metro doorheen is geknald, moeten ook hersteld worden. Dat gebeurt ook woensdag. Een check van de binnenkant van de walvisstaart volgt volgende week. Het kunstwerk heeft namelijk een deurtje, waardoor ook van binnen alles goed bekeken kan worden.

"Met een bootje gaat een aantal mannen dan naar de staart, maakt het deurtje open en gaat via een luikje naar binnen om te zien of daar eventueel schade is", zegt Van Stijn. Die inspectie moet meer duidelijkheid geven over de staat van de constructie.

Tekst gaat verder onder de video



Wereldnieuws

Het bizarre ongeluk was wereldnieuws. Maar hoe bijzonder het tafereel er ook uit zag, de schrik overheerst nog altijd bij de RET. "We begrijpen dat het in de buitenwereld zo is geland, door het bijzondere beeld van het metrostel op de walvisstaart. Maar bij ons zit de schrik er nog altijd goed in", zegt Van Stijn. "De zorgen om onze collega, wat er had kúnnen gebeuren, en ook de ernst van het ongeluk; hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is bij ons overheersend."

De onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. De RET hoopt daar begin 2021 meer uitsluitsel over te kunnen geven.