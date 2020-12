Breakdance officieel olympische sport in 2024, Rotterdammer Menno van Gorp wil gouden plak

Breakdancer en driemalig wereldkampioen Menno van Gorp (31) kan zijn geluk niet op, want breakdance debuteert als officiële sport bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De competitieve vorm van breakdance 'breaking' wordt toegevoegd aan het programma, maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eergisteren bekend.

De Rotterdammer staat bekend als een van de beste breakdancers van het land en mag zich gaan verheugen op een nieuwe uitdaging. "Het is een hele eer dat we onze kunstvorm op zo'n groot platform kunnen vertonen aan de rest van de wereld", zegt hij.

Het IOC kwam tot deze beslissing, nadat de danssport vorig jaar al officieus werd gepresenteerd als sport. Met als doel een jonger publiek aan te spreken. Ook skateboarden, klimmen en surfen zijn toegevoegd aan het programma.

'Hele mooie motivatie'

"Voor mij persoonlijk is het een hele mooie motivatie om veel te trainen", zegt de in Rotterdam-Zuid opgegroeide breakdancer. Met zijn 31 jaar oud ziet hij meedoen aan de Spelen als 'ongeveer zijn eindhalte'. "Het is heel mooi als je dit aan het eind van je carrière nog mag meemaken."



Het is een nieuwe uitdaging voor Van Gorp, want verder heeft hij bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Zo won hij als enige persoon ooit drie keer de Red Bull BC One, de meest begeerde titel in de breakdancewereld. Ook zette hij in 2019 de derde wereldtitel op zijn naam. Hij wil de gouden plak pakken. "Dat zou wel heel erg tof zijn. Ik zie mijzelf zeker als kanshebber."

Breakdance als sport

Voor Van Gorp is het nog wel even wennen dat breakdance nu officieel als sport wordt gezien, al spreekt hij liever over 'een kunstvorm'. Mensen zullen het nu serieuzer nemen, denkt hij. "Als ze zien dat het meer is dan alleen op je hoofd ronddraaien, gaan mensen er oprecht waardering voor krijgen. Dat gaat veel deuren openen."

De weg naar de Olympische Spelen is voor Van Gorp al begonnen. Niet dat hij nu al een move heeft bedacht, want het gaat volgens hem meer om de hele stijl. Het nadenken daarover doet hij wel nu al. "Hoe ik daar als persoon ga staan, als danser, om mijn ding zo compleet mogelijk neer te zetten."

Geven en nemen

Kritiek bestaat er ook, over dat de danssport vercommercialiseert op zo'n groot platform als de Spelen. Van Gorp beaamt dat. Veel grote competities worden live uitgezonden, waardoor breakdancers vastzitten aan de rechten van de muziek. "Breakdancers houden ervan om bijvoorbeeld op een nummer van James Brown te 'battlen'. Dat kan dan niet gedraaid worden, omdat ze die rechten niet hebben." De breakdancers - Van Gorp zegt liever b-boys - zullen te maken krijgen met meer regels, wat even wennen zal zijn. "Maar het is geven en nemen", benadrukt hij.

Want de Spelen bieden ook mogelijkheden. Mensen als Van Gorp hebben de kans om de cultuur van breakdance zo goed mogelijk te representeren. "Daar voel ik ook echt een roeping in."