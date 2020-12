Ladderzatte man loopt met hakbijl door Rotterdam-Delfshaven

Een dronken man heeft in de nacht van dinsdag op woensdag iemand bedreigd met een hakbijl in Rotterdam-Delfshaven. Toen de politie hem overmeesterde, bleek hij ook nog eens vier jaar celstraf open te hebben staan in België.

De politie trof hem aan op de Schoonderloostraat. Hij was volgens de agenten "ladderzat". De hakbijl had hij verstopt in zijn broeksband. Daarnaast had hij een mes bij zich.

De man is opgepakt en zit vast. De celstraf die hij in België uit moet zitten, is vanwege de invoer van verdovende middelen. Hij wordt binnenkort overgebracht naar onze zuiderburen.