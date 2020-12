Kabinet gaat proef doen in Rotterdam om testbereidheid op te krikken

Het kabinet laat bekijken hoe mensen in Rotterdam die zich nu nog nauwelijks laten testen op het coronavirus kunnen worden verleid om tóch een test te laten doen. Rotterdam is één van de twee plekken waar een proef wordt gedaan om de testbereidheid op te krikken.

Dat meldt minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Waar in Rotterdam dit gaat gebeuren en hoe de proef er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Naast de proef wil de minister ook de testcapaciteit fors verhogen. Uiteindelijk wil het kabinet dat er vanaf maart landelijk 10 miljoen tests per maand kunnen worden uitgevoerd om zo snel mogelijk coronabrandhaarden op te sporen.

Rotterdam heeft al een XL-teststraten. De eerste zit bij Rotterdam The Hague Airport, de tweede op het parkeerterrein bij Rotterdam Ahoy.