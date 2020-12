Bedrijven Rotterdam-Ommoord met billen bloot bij politiecontrole tegen ondermijnende activiteiten

In Rotterdam-Ommoord ligt aan de rand van een woonwijk zo'n bedrijventerrein. Vorig jaar werden daar bij een controle al drugs en een vuurwapen aangetroffen. Voor de politie was het aanleiding om bij een aantal bedrijven onverwachts op de stoep te staan.

Van het ene op het andere moment kleurt het bedrijventerrein Vlambloem blauw. Meerdere politiewagens rijden het terrein op en sluiten de toegangswegen af. Alle auto's, busjes en vrachtwagens die erin of eruit willen worden gecontroleerd.

Tientallen agenten en handhavers zijn aanwezig voor een controle-bezoek. Als eerste is een vleesverwerker aan de beurt. Op een vriendelijke toon kondigen handhavers aan wat ze komen doen. Als plotseling een mannetje of zes binnenloopt, levert dat zichtbaar spanning op bij de medewerkers.

Lijstje met verdachte bedrijven

Vorig jaar werd de eigenaar van de vleesverwerker nog beboet vanwege illegale werknemers. Blijkbaar heeft de fikse boete gewerkt want dit keer is alles in orde. De politie en gemeente Rotterdam heeft een aantal bedrijven op hun lijstje waarvan ze niet weten wat daar gebeurt.

Bij een integrale controle gaat niet alleen de politie naar binnen. Ook handhavers van de gemeente, ambtenaren van de dienst bouw en toezicht en medewerkers van energiebedrijf Stedin. Ze controleren of er stroom wordt afgetapt, of er geheime ruimtes in het pand zijn gebouwd, hoeveel bedrijven op één adres zijn gevestigd en of er naast het bedrijf op papier nog andere activiteiten plaatsvinden. Ondermijnende criminaliteit noemt de politie dat: als de onderwereld samenwerkt met de bovenwereld en onder het mom van een legaal bedrijf illegale praktijken worden uitgeoefend.

"Wat doen die hier?"

"Er gebeurt hier altijd wel wat en natuurlijk met name als wij er niet zijn. Er zijn hier in het verleden drugs aangetroffen, wij hebben aanwijzingen van ondermijning en 's nachts staan hier mensen op de parkeerplaats waarvan je je afvraagt, wat doen die hier", vertelt wijkagent Brenda.

"Het is niet de eerste keer dat we dit meemaken", zegt een medewerker van een metaalbewerkingsbedrijf die naar buiten loopt om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Dit bedrijf ligt niet onder een vergrootglas en is bij een eerdere controle al 'clean' verklaard. "'s Avonds schijnt er hier wel het een en ander te gebeuren, maar ja dan ben ik meestal thuis", vertelt hij. Een enkele keer werkt hij 's avonds door en dan vallen hem wel verdachte bewegingen op. "Dan zie je wat auto's hier staan en daarvan weet je niet wat er allemaal gebeurt."

Tien bezoekjes, vier aanhoudingen

Een bedrijventerrein is ook een ideale plek voor jongeren om 's avonds op het parkeerterrein een paar ampullen lachgas te blazen. Of om ongezien in coronatijd een feestje te organiseren. "Dat hebben we op dit bedrijventerrein nog niet waargenomen en anders hebben ze de rolluiken wel heel goed weten af te sluiten", zegt wijkagent Brenda. Zo'n controle is voor de bedrijven ook een kennismaking met de wijkagent. Ze wisselen gegevens uit en kunnen elkaar informeren over misstanden.

Zo'n tien bedrijven op het bedrijventerrein in Ommoord hebben een bezoekje van de politie gehad en daar zijn geen verdachte praktijken vastgesteld. De growshop waar vorig jaar drugs en een vuurwapen achter een plafondschot werden aangetroffen, heeft op zijn nieuwe plek opnieuw bezoek van de politie gehad. Daar was hij weer bezig met drugs. Vier verdachten zijn aangehouden.

