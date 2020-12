Marion Koopmans en Fidan Ekiz winnaars bij verkiezing meest invloedrijke vrouwen van Opzij

De Rotterdamse tv-presentator Fidan Ekiz (De Vooravond) en viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC zijn door het tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouwen van 2020. Koopmans won in de categorie Gezondheid, Ekiz in de categorie Media.

Over Marion Koopmans schrijft Opzij: "Ze was het afgelopen jaar niet weg te denken uit het nieuws. Als lid van het nationale Outbreak Management Team werd Koopmans binnen enkele maanden een corona-BN'er."

Over Ekiz: "Zit helemaal in kracht. Neemt zelf ook geregeld ferm stelling. Maakte er een punt van dat dat het muisstil werd na de onthoofding van een Franse geschiedenisleraar door een moslimextremist, terwijl Nederland massaal de straat op ging om te demonstreren voor Black Lives Matter."

Algemeen winnaar in de verkiezing van Opzij werd Rebecca Gomperts van Women on Waves, die al decennialang strijd voert voor veilige en vrije abortus, wereldwijd. "Invloed gaat niet alleen over macht", stelt Opzij, "maar ook over het verzet tegen machtsmisbruik."