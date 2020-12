Bewoners verpleeghuis krijgen verrassingsoptreden van Glen Faria vanuit een glazen etalage

Vanuit een glazen etalage op een vrachtwagen laat Glen Faria zijn nieuwste nummer 'Het is goed dat jij er bent' horen. Het verrassingsoptreden bij verpleeghuis Aafje Schiehoven in Rotterdam is onderdeel van een mini-tour door Nederland.

Met dit optreden in de tuin van het verpleeghuis wil Faria het gevoel van samenzijn aan de inwoners van het verpleeghuis geven. "De mensen in de verpleeghuizen worden het meest geconfronteerd met het feit dat we niet samen kunnen zijn. Het is heel erg als voor je eigen veiligheid mensen van wie je houdt niet bij jou in de buurt mogen komen."

Rijdende etalage

Een handvol ouderen stond in de tuin. De bedoeling was dat de bewoners vanuit hun raam het optreden konden zien. Via computer en koptelefoon konden ze het optreden meemaken.

De mini-tour begon in Maastricht en liep tot Capelle aan den IJssel. Het is een samenwerking tussen Faria, vrijwilligersorganisatie NL Cares en De Bijenkorf.

Aan het einde van het mini-concert, dat twee nummers duurde, stak de rapper de zorgmedewerkers van Aafje Schiehoven een hart onder de riem. "Ontzettend veel respect voor jullie werk. In het Surinaams zeggen we lobi."