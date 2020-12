'Wolfsberger AC is ook niet in bloedvorm, Feyenoord kan gewoon overwinteren in Europa'

De opdracht voor Feyenoord donderdagavond is duidelijk: winnen om te overwinteren in Europa. Dat moet in de laatste wedstrijd van de groepsfase gebeuren in Oostenrijk tegen Wolfsberger AC. En ook die ploeg loopt niet over van vertrouwen.

"De nummer zeven van Oostenrijk, niet in bloedvorm. Feyenoord ook niet, maar waarom kan Feyenoord hier niet gewoon winnen en voor het eerst in zes jaar overwinteren?" Dat zegt Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van Rijnmond.

Hij doet donderdag met Sinclair Bischop verslag van het allesbeslissende duel van Feyenoord in Klagenfurt. Onder winterse omstandigheden. Er ligt momenteel een pak sneeuw in Klagenfurt, dat niet gek ver van de Sloveense grens ligt. "Maar vanavond stopt het met sneeuwen, en trekt het weg", zegt Van Eersel.



"Maar je ziet er morgenavond ongetwijfeld iets van. Dat kan in het voordeel zijn van Wolfsberger AC. Zij zijn deze omstandigheden gewend, het is in Nederland lang geleden dat wij zo'n pak sneeuw hebben gezien."

Opvallende namen

Feyenoord is woensdag met Leroy Fer en Luis Sinisterra afgereisd naar Oostenrijk. Ook Bryan Linssen, die tegen Dinamo Zagreb onlangs uitviel met hamstringklachten, lijkt inzetbaar. "Vanavond wordt Linssen bij de training nog getest", aldus Van Eersel.

Dat Sinisterra erbij is, vindt Van Eersel verrassend. De Colombiaan was vele maanden uit de roulatie. "Twee weken geleden hebben wij aan Dick Advocaat nog gevraagd of hij een optie was. Toen mocht hij er eigenlijk vanaf 12 december weer bij zitten van de medische staf. Maar dit is zo'n belangrijk duel, dus is hij mee."

Van Eersel droomt al een beetje van zijn invalbeurt. "Je weet nooit hè, straks staat het gelijk, met nog zes minuten te spelen en hij valt in...."

"En Fer staat ook niet in de basis, dat moeten we niet verwachten. Het geeft wel aan dat het goed gaat met zijn herstel."

Geen wonderploeg

Alleen een overwinning telt voor Feyenoord in Klagenfurt. Thuis verloren de Rotterdammers kansloos met 1-4. "Maar dat is geen graadmeter. Was Wolfsberger nou zo overtuigend, was het nou zo'n wonderploeg? Nee, ze kregen ook twee vroege - en onterechte - strafschoppen. Bovendien doet Feyenoord het uit beter dan thuis."

Wolfsberger AC - Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.