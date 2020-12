Het rommelt binnen FNV; Rotterdammer Niek Stam middelpunt

Het ledenparlement van vakbond FNV bepaalt vrijdag wie mag meedoen in de strijd om het voorzitterschap. Maar nog voordat de voordracht voor de opvolging van Han Busker is afgerond, is het onrustig onder de leden. Rotterdammer Niek Stam zou niet door de eerste schifting zijn gekomen.

Het rumoer begon toen een Amsterdams lid van het ledenparlement of Facebook informatie over de bijeenkomst van vrijdag plaatste. Op screenshots, waarover Rijnmond beschikt, is te lezen dat de schrijver aan de tekst toevoegt dat Stuur (Tuur Elzinga, nu vice-voorzitter) en Kitty (Kitty Jong, ook vice-voorzitter) aspirant-kandidaat zijn. "Stam is afgewezen en gaat bij LP in beroep", schreef hij. Diverse mensen gingen met 'het lek' in discussie, waarna de bijdrage werd verwijderd.

Dat Niek Stam kandidaat is, mag geen verrassing heten. De voorzitter van FNV Havens maakte begin november zelf zijn ambities bekend.

Nieuw is wel dat Stam vooralsnog niet aan de verkiezingen mag meedoen. In het bericht op Facebook staat over een nieuw agendapunt: 'Behandeling verzoek aspirant-kandidaat voorzitter om alsnog op de kandidatenlijst geplaatst te worden'.

Stam zwijgt zelf over zijn positie. Hij wil pas praten als de vergadering van vrijdag achter de rug is.

Een woordvoerder van vakbond houdt het ook bij een kort commentaar: "Tot de vergadering gaan we niet in op namen of de procedure zoals die is vastgesteld in onze statuten."

Op sociale media wordt wel meer over de kwestie gesproken. Zo schrijft Henk van der Maden, voorzitter van de OR van de RET op Twitter.



Een andere reactie laat ook zien dat de fans van Stam zich vooral roeren. Zij vrezen dat de recht-toe-recht-aan Rotterdammer niet in het plaatje van de gevestigde FNV-bestuurders past.

Aan het eind van vrijdagmiddag is bekend wie het ledenparlement van de FNV als kandidaat aanvaardt. Zaterdag begint de campagne van de kandidaten. Tussen 4 februari en 9 maart kunnen de bijna één miljoen leden hun stem uitbrengen.