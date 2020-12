Britt Eerland na winnen Champions League: 'Eén van de mooiste momenten uit mijn carrière'

"Dit is wel één van de mooiste momenten uit mijn carrière", glundert Britt Eerland. De Schiedamse tafeltennisster won dinsdag met haar club TTC Berlin Eastside de Champions League, door in de finale AG Froschberg te verslaan (3-2).

Eerland zelf won haar partij, de derde in de eindstrijd. Bernadette Szocs werd met 11-6, 11-8 en 11-8 aan de kant gezet. "De tegenstander had het schema omgedraaid, omdat het tegen de meid waar ik nu tegen speelde vaak fifty-fifty is. Tegen die andere twee speel ik vaak heel goed. Zij waren dus bang om tegen mij te spelen", lacht Eerland.

Met de winst van de Champions League viel er een last van de schouders van Eerland. "Ja, zeker. Toen ik eerder dit jaar bij deze club ging spelen, werd mij verteld dat ze absoluut de Champions League weer wilden winnen. Dat heeft TTC Berlin in de afgelopen jaren ook gedaan. Dat maakte het wel spannend."

Zelfverzekerder

Eerland: "En daarom is het ook echt één van de mooiste momenten uit mijn loopbaan. Het was een moeilijke uitdaging, maar wel één die ik graag aan wilde gaan. Ik wilde die druk van de omgeving voelen, ook met het oog op de Olympische Spelen. In februari speel ik het Olympisch kwalificatietoernooi. Ik ben nu een stuk zelfverzekerder."

Eerland heeft de bekerwinst dinsdagavond gevierd met haar team. "Wij zaten de afgelopen tijd met onze ploeg in een bubbel. We zijn vaak getest (op corona, red.), dus we hebben het wel even gezamenlijk gevierd op de hotelkamer. Jammer dat we het verder niet groots konden vieren."