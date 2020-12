Jarige Djaimy (13) bezorgde tekeningen aan eenzame ouderen, nu verdient hij zelf een kaartje

Djaimy uit Rotterdam-Vreeswijk viert vandaag zijn 13de verjaardag, alleen die is best eenzaam. De jongen besloot dit voorjaar eenzame ouderen een hart onder de riem te steken en precies dat idee heeft Djaimy’s vader nu voor de jarige jop zelf. “Het zou hartstikke leuk zijn als jullie een kaartje naar Djaimy sturen, dat hij het gevoel krijgt dat die een leuke verjaardag heeft”, zegt zijn vader. Ook Djaimy vindt dit een goed plan. Want op de vraag of mensen hem een kaartje mogen sturen zegt hij volmondig ja.

Dit voorjaar had de destijds 12-jarige Djaimy een lief plan: zelfgemaakte tekeningen bezorgen aan eenzame ouderen. “Ik heb kikkertjes gemaakt en erbij geschreven: ‘Dit is een opkikkertje’”, vertelde hij toen. Vervolgens bracht hij de tekeningen langs bij mensen in de buurt.

Dit zorgde voor leuke reacties van buurtbewoners en Djaimy kreeg ‘een hele stapel’ aan kaarten terug. Soms werd er zelfs aangebeld en vroegen mensen ‘of hier die aardige Djaimy woont?’

Djaimy’s verjaardag

Vandaag mag Djaimy dertien kaarsjes uitblazen, iets wat hij graag doet in groot gezelschap. “Hij is er gek op. Soms vindt hij het even lastig als het te druk is, maar dan gaat die even naar z’n kamer en komt terug”, zegt zijn moeder. Djaimy heeft autisme en ADHD en houdt van structuur. Elk jaar komt hij thuis in een huis vol met visite. Dat geeft hem structuur.

Tekst gaat verder onder de video.



Alleen de coronacrisis gooit roet in het eten. Want een van de maatregelen luidt dat je maximaal drie mensen thuis mag uitnodigen. Dat betekent dat vanavond alleen opa en oma langskomen. En dat is hélémaal niet wat Djaimy wil.

Oproep

Dus had de vader van Djaimy een idee: een kaartje aan de jarige jop zelf sturen. "Dank je wel alvast", zegt de familie ik koor.

Wil je een kaartje aan Djaimy sturen? Dat kan naar het volgende adres: Berkendaal 26, 3075 XG, Rotterdam.