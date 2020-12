Angst in Schiedam en Dordrecht na reeks aanslagen op Poolse supermarkten: 'Het vluchtpakket staat al klaar'

"Ik vind het eng. Ik slaap niet meer rustig. Als het daar gebeurt, kan het ook hier gebeuren." Menno en zijn vrouw Gusta wonen boven de Biedronka-supermarkt in Dordrecht. Ze maken zich zorgen nu er voor de derde keer in twee dagen tijd een filiaal van de Poolse keten is opgeblazen. Ze vrezen dat hun supermarkt het volgende doelwit is.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de achtergevel van de vestiging in Beverwijk weggeblazen. De nacht ervoor was het al raak bij de Biedronka's in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. De winkels in Beverwijk en Aalsmeer hebben dezelfde eigenaar. Die zegt tegen de NOS dat hij denkt dat de daders het op hem hebben gemunt, al zegt hij niet te weten wie erachter zit.

Drie Biedronka's in de Rijnmond

Biedronka (Pools voor lieveheersbeestje; het symbool voor vrede en geluk) is in Polen met meer dan drieduizend winkels een van de grote supermarktketens. In Nederland zitten er twaalf, in onze regio drie: in Rotterdam, Schiedam en Dordrecht dus. Alle drie hebben een andere eigenaar. De politie houdt de winkels de komende tijd extra in de gaten.

"Ik had de politie gisteren al een paar keer gezien", zegt bewoner Menno. "Ik hoop dat ze flink gaan surveilleren. Dat is de enigste oplossing om zoiets tegen te gaan. Het zal altijd 's nachts gebeuren. We vertrouwen er niet op dat er niets gebeurt. Daar gebeurt het te vaak voor."

Badjas, sloffen en vluchttrap

Het echtpaar heeft daarom een vluchtpakket klaar staan; een badjas, sloffen en een vluchttrap om aan het balkon te hangen. Ze zitten aan het einde van de gang en moeten een stuk lopen voor de nooduitgang. Dat zit ze niet lekker. Menno: "Ik ben er niet gerust op. We zorgen dat we deze spullen naast ons hebben liggen zodat we wel kleren aan hebben."

"Als we de kans nog krijgen", vult Gusta aan. "Als het echt ontploft, heb je de kans dat je zelf niet meer uit komt."

Het stel snapt niet waarom de keten het doelwit is van aanslagen. "Het zijn aardige mensen in de supermarkt. We halen er weleens een postpakket op. Ze zijn heel lief."

Verbaasd

Ook de 22-jarige eigenaar van de Biedronka in Schiedam heeft geen idee waarom de supermarkten opgeblazen worden. "Het is natuurlijk heftig", zegt Jaad Asnafy. "Ik ben even verbaasd als de andere mensen. Ik vind het erg jammer dat het gebeurt."

Hij kan zich niet indenken waarom hij een doelwit zou zijn. "Zover ik weet heb ik geen problemen gehad met klanten of andere mensen. Iedere klant verlaat mijn winkel met een glimlach op z'n gezicht. Ik denk niet dat wij het volgende doelwit zijn. Ik hoop het tenminste", zegt hij.

Ook voor zijn personeel is het heftig. "Ze maken zich ook wel zorgen. Ik geef ze de vrijheid om niet te komen werken als dat niet goed voelt. Dat laat ik aan hen over."