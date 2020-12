'Je moet nu instappen in de huizenmarkttrein, anders rijdt hij aan je neus voorbij'

In de nieuwe serie Doorbijters van SOW Rijnmond spreken we met verschillende doorbijters over diverse thema's. Aflevering 1 gaat over de huizenmarkt.

Het aantal jonge koopstarters is, volgens een onderzoek van De Hypotheker, tijdens de eerste lockdown explosief gestegen. Wij spreken met Milad Hussin (28), hij heeft ondanks de onzekere coronatijd zijn eerste koophuis gekocht. Een echte doorbijter dus!

Milad Hussin kocht zijn eerste huis in Bergschenhoek, net buiten Rotterdam. Hij woont hier sinds april 2020. Angst dat door de coronacrisis de huizenmarkt in zal storten had hij niet. “De rente is super laag, en als je baanzekerheid hebt, dan heb je eigenlijk niks om over te twijfelen.” Hussin denkt zelfs dat de crisis in zijn voordeel heeft gewerkt. “Bij de bezichtigingen zag je steeds minder mensen en er waren ook minder bezichtigingen in het algemeen", vertelt hij.

Ook makelaar René van Nierop beaamt dat de huizenmarkt zeker niet stiller is gaan staan tijdens de coronacrisis. “De compagnons en ik keken elkaar aan aan het begin van de coronacrisis, met de vraag: wat gaat er nu gebeuren? Heel even stond het ook echt stil. Maar daarna is het een soort tsunami geworden. Het is nog nooit zo’n gekkenhuis geweest op de huizenmarkt als nu. Vooral de jonge mensen komen nu massaal.”

Milad heeft dus een goede keuze gemaakt, door nu in de woningmarkt trein te stappen, zegt ook Paul de Vries van het Kadaster. Hij is woningmarktexpert en analyseert met data de woningmarkt. “De huizenprijzen stijgen momenteel sneller dan het gemiddelde inkomen stijgt. Dus je moet nu instappen in de huizenmarkt trein, anders rijdt hij aan je neus voorbij. Dan zit je in een duur huurhuis en kun je ook minder sparen. Je moet niet wachten op betere tijden, je moet nu instappen!”