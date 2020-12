Scheur in constructie; universiteit sluit parkeergarage

De Erasmus Universiteit heeft parkeergarage Plaza met onmiddellijke ingang gesloten. In de vloer van de eerste ondergrondse verdieping zit een scheur. Een aannemer concludeert na een eerste onderzoek dat er geen acuut gevaar is.

Volgens de universiteit moet uit nader onderzoek blijken wat nodig is om de parkeergarage met duizend plaatsen weer veilig te openen. Tot dat moment zijn steunen onder de betonplaat gezet.

De parkeergarage Erasmus Parking Plaza heeft twee ondergrondse verdiepingen. De gebruikers - minder tijdens de coronacrisis - kunnen tijdelijk terecht in de parkeergarage onder het Mandeville-gebouw. Die garage was in verband met het coronavirus afgesloten.