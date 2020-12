Kerst vieren met vrienden of met familie: 'Wees eerlijk over waarom je iemand uitnodigt'

Met kerst mag je drie mensen uitnodigen luidt de coronamaatregel: keuzes maken dus. Want nodig je nou je moeder wel uit, maar je broer niet? "Wees open over je keuzes en smeer de visite over een aantal dagen uit. Zo voelt niemand zich gepasseerd", adviseert gezinspsycholoog Patty Koll.

De hele familie op bezoek, veel wangen kussen en handen schudden. Dat gaat niet gebeuren deze feestdagen. Of iedereen dat erg vindt is een tweede, maar keuzes maken in wie je wel of niet uitnodigt, is lastig.

'Leg het open op tafel'

Dat vindt ook Joop van Ooijen, evangelist en vader van zestien kinderen. "Ik zou het heel lastig vinden om te kiezen tussen familieleden, maar als het moet, zou ik het open op tafel leggen. Betrek de hele familie erbij en verzin een oplossing."

Gezinspsycholoog Koll herkent de struggle. In haar eigen praktijk ziet ze dat mensen ermee zitten. Ook zij vindt dat open zijn over je keuzes heel belangrijk is. "Wees eerlijk naar elkaar over waarom je iemand uitnodigt. Daarmee voorkom je discussies en voelt niemand zich gepasseerd."

'Gebruik kerstperiode in je voordeel'

Gebruik de kerstperiode ook in je voordeel, zegt ze. Juist doordat je het klein houdt, kan intenser contact ontstaan. "In een familie bestaat een vaste dynamiek en elke kerst keert die terug, maar door de coronacrisis verandert dit, aangezien je noodzakelijk kerst moet vieren in kleine groepjes. Dat kan tot iets moois leiden."

Kerst vieren in coronatijd heeft zo zijn voordelen, maar tegelijkertijd moet je ook inventief zijn. "Mensen kunnen gebruik maken van beeldbellen of bezoek uitsmeren over meerdere dagen", zegt de gezinspsycholoog.

Evangelist Joop gooit het over een andere boeg. Zo huurt hij een zaal af die fungeert als kerk: "Daar mogen dertig mensen samenkomen", zegt hij enthousiast. Alleen moet je dan wel geloven in de helende kracht van religie.