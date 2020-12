Rotterdamse cafébaas: 'Veel horecaondernemers leven van de spaarcentjes en die gaan allemaal op'

"Ik hoop dat ik aanspraak mag maken op een aantal tegemoetkomingen", zegt Henk van Beek, eigenaar van eetcafé 't Halve Maatje in het Rotterdamse Kleiwegkwartier. In zijn lege zaak, de stoelen omgekeerd op de tafels, kijkt hij live naar de persconferentie van de ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra over het extra steunpakket van het kabinet voor zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca.

Hij hoort de minister van Economische Zaken vertellen dat de steun niet per 1 januari, zoals aanvankelijk de bedoeling was, wordt versoberd én dat er ruimere vergoeding voor de vaste lasten komt (tussen de 50 en 70%) voor bedrijven die veel omzetverlies lijden. Hoe meer omzetverlies, des te meer steun.

Cafébaas Van Beek in een eerste reactie: "Ik verwacht dat ik daardoor kan overleven inderdaad. Ik weet dat heel veel horeca-ondernemers momenteel leven van de spaarcentjes en die gaan allemaal op."

Oostenrijkse droom

Net als veel andere horecagelegenheden doet 't Halve Maatje ook aan afhaalmaaltijden, waardoor er nog de nodige omzet is, al is dat minder dan de helft van normaal. Maar de omzet naar nul brengen voor meer steun, dat past niet bij hem. "Ik denk dat ik van stilzitten niet beter ga worden. Misschien dat dat financieel aantrekkelijker zou zijn, maar ik denk dat ik binnen drie dagen de grond in kan als ik niet meer de mensen om me heen heb en kan bewegen."

Wat hem onderscheidt van andere uitbaters is dat zijn zaak in de verkoop staat, omdat hij een droom wil waarmaken: een pension runnen in Oostenrijk. "De planning was om op 1 februari daar de sleuteloverdracht plaats te laten vinden, maar ik moet kijken of daar iets van uitstel kan gebeuren. Ik ben druk bezig met partijen om hier de zaak te verkopen. Het is een mooi winkeltje, een instapklare zaak, maar ik snap wel als mensen de hand op de knip willen houden in deze tijd. Mensen wachten gewoon af en dat gaat mij op den duur natuurlijk wel opbreken als ik de lasten van Oostenrijk erbij krijg."

Dat de toeristische sector in Oostenrijk ook klappen krijgt realiseert hij zich, maar hij hoopt dat daar binnen afzienbare tijd 'zaken ook weer gaan draaien'.



Centjes terug

Henk van Beek verbijt zich als hij denkt aan hoe het jaar had kunnen lopen. "Als ik het door zou moeten trekken van de eerste drie maanden, die waren écht super. Dan was dit het jaar geweest waarin ik een goede slag had kunnen slaan, met een EK voor de deur en dergelijke. Dat zijn ook allemaal dingen: van Fox heb ik nog geen vrijstelling gehad, daar betaal ik me drie slagen in de rondte voor, voor een paar voetbalwedstrijden die niet doorgaan. Maar Fox heeft nog niet gezegd: alsjeblieft joh, hier heb jij wat centjes terug."

Heel erg zou hij het vinden als hij straks bij vertrek naar Oostenrijk misschien geen afscheid kan nemen van zijn vaste gasten. "De mensen geven mij net dat beetje extra dat ik nodig heb. Dat mis ik heel erg, dus mentaal is het ook echt wel een dingetje."