Feyenoord-middenvelder Kökcü: 'In de wedstrijd groeien en creatiever zijn dan in de laatste weken'

Orkun Kökcü maakt met Feyenoord donderdag jacht op overwintering in Europa. In Klagenfurt moeten de Rotterdammers dan winnen van Wolfsberger AC. "Er leven zeker revanchegevoelens", aldus de middenvelder van Feyenoord tijdens het persmomentje in Oostenrijk.

Hij doelt natuurlijk op de 1-4 nederlaag die Feyenoord thuis in de Kuip leed tegen deze Oostenrijkse tegenstander. "Wij hadden de tegenstander niet onderschat, maar waren ongelukkig met drie strafschoppen."

"Het is morgen alles-of-niets. Ik kan echt niet wachten tot het donderdagavond 21:00 uur is", zegt Kökcü. "Iedereen is gefocust, daar hoef je niet bang voor te zijn, we hebben met Feyenoord zo lang niet overwinterd."

Het veld in het stadion van Klagenfurt ligt er belabberd bij. Dat is ook Kökcü opgevallen. "Daar moeten we ons wel aan aanpassen. Niet onnodig gekke dingen doen. Zakelijk spelen en kansen creëren."

Waakzaam

Wolfsberger AC was eerder in de groepsfase van de Europa League vooral in de tegenaanval gevaarlijk. Ook tegen Feyenoord. "Daar moeten wij waakzaam voor zijn. Ze loerden op de counter, daar kwamen toen ook die penalty's uit. We moeten niet gehaast op zoek gaan naar goals, maar in de wedstrijd groeien en creatiever zijn dan in de laatste wedstrijden."