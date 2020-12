Dick Advocaat (Feyenoord): 'Omstandigheden zijn niet eenvoudig, we moeten verstandig voetballen'

"Voor jonge jongens is dit een geweldige wedstrijd om te spelen", zegt Feyenoord-trainer Dick Advocaat in aanloop naar het cruciale groepsduel in de Europa League tegen Wolfsberger AC. Als Feyenoord wint, speelt het in 2021 ook nog Europees voetbal.

"De spelers kijken er naar uit, maar de omstandigheden zijn niet eenvoudig. Maar daar hebben beide teams last van. Je moet je wel een beetje aanpassen aan die omstandigheden", vertelt Advocaat, die doelt op het veld in het stadion in Klagenfurt.

De selectie van Feyenoord mocht vanwege de slechte staat van de grasmat zelfs niet in het stadion trainen. "We moeten morgen verstandig voetballen", vervolgt Advocaat. "Ik vind ook dat wij het op de wedstrijd tegen Wolfsberger na (in de Kuip, red.) vrij aardig hebben gedaan."

Defensieve risico's

"We moeten niet dezelfde fout maken met veel rode en gele kaarten en een snelle goal tegen. Dan wordt het heel moeilijk. We kunnen die goal ook in de laatste minuut maken. Defensief risico's nemen kan fout aflopen op dit veld."

Bryan Linssen, die tegen Dinamo Zagreb uitviel met hamstringklachten, kan starten. Dat verklapte Advocaat tijdens de persconferentie al. Leroy Fer en Luis Sinisterra starten uiteraard niet, maar kunnen eventueel invallen. "De ene wat langer dan de ander."