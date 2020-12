Barendrechtse senator is 'klaar met poppenkast' en verlaat Forum voor Democratie

Van der Linden nam na de tijdelijke aftocht van partijleider Thierry Baudet een tijdlang het partijvoorzitterschap waar. Dat legde hij neer nadat Baudet vorige week met grote meerderheid een referendum onder de Forumleden won.

De Barendrechter heeft afgelopen weekend zijn medebestuurders een brief geschreven, met zijn 'grieven' over de gang van zaken, zegt hij. Die brief wil hij niet openbaar maken, maar komt er volgens hem op neer dat hij 'klaar is met de hele poppenkast'.

Rollercoaster

"Ik heb de afgelopen tijd in een rollercoaster gezeten", laat Van der Linden in een telefonische reactie aan Rijnmond weten. "Ik ben zeer teleurgesteld in Thierry Baudet. Maar dat is omgekeerd wellicht ook het geval."

Van der Linden heeft er geen vertrouwen in dat 'het gedoe met jongeren' binnen de partij snel onder controle komt. Daarmee doelt hij op de weigering van Baudet om op te treden tegen jonge leden die homofobe en antisemitische appjes verzonden. De kwestie is volgens Van der Linden een belangrijke splijtzwam.

Op het toppunt van de crisis is aan Baudet nog een 'chique oplossing' geboden, zegt Van der Linden. "Derk-Jan Eppink zou vanuit het Europees Parlement naar Den Haag komen en Baudet kon zijn zetel in Brussel innemen. Baudet was daarin ook met voorkeursstemmen gekozen. Maar zonder dat het bestuur er iets van afwist, publiceerde hij toen opeens dat filmpje over de lijsttrekkersverkiezing en kaapte de sociale media."

Inmiddels heeft de driekoppige fractie in het Europees Parlement besloten om niet langer onder de vlag van Forum voor Democratie te werken. De fractie gaat zelfstandig verder.

'Rare snijboon'

Van der Linden zegt zijn zetel in de Eerste Kamer te behouden. "Ook omdat er mogelijk niemand meer meer op de FvD-lijst staat die in de senaat wil. Dan zou de zetel vervallen."

Van der Linden weet nog niet of hij zich aansluit bij andere senatoren die zich hebben afgesplitst van FvD en zich inmiddels hebben verenigd in de fractie-Van Pareren, vernoemd naar de gelijknamige senator.

"Ik kan in de Eerste Kamer in elk geval wel prima samenwerken met mensen die dezelfde stap hebben gezet als ik. Alleen met die rare snijboon Henk Otten zal dat niet lukken."

Henk Otten scheidde zich vorig jaar al af van Forum voor Democratie na een knetterende ruzie met Thierry Baudet.

Lennart van der Linden is niet alleen senator, maar ook gemeenteraadslid voor de lokale oppositiepartij Echt voor Barendrecht. "Ook hier zijn nog wel wat dossiertjes te verschalken. De OZB gaat volgend jaar met acht procent omhoog, de afvalstoffenheffing met twintig. Dus: werk aan de winkel."