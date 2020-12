Badr Hari vecht in Rotterdam tegen Roemeen Adegbuyi

Het kickboksevenement GLORY 76 gaat op 19 december plaatsvinden in Rotterdam. Badr Hari neemt het dan op tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Het is vanwege veiligheidsrisico's niet bekend op welke locatie in Rotterdam er gevochten wordt.

Bij de wedstrijd tussen de twee zwaargewichten zal geen publiek aanwezig zijn. Hari is sinds zijn verliespartij tegen Rico Verhoeven (december 2019) niet meer in actie gekomen. Zijn tegenstander Adegbuyi vocht drie van zijn laatste vier wedstrijden in Rotterdam. Twee daarvan werden gewonnen door de Roemeen.

Uitgesteld vanwege corona

GLORY 76 stond in eerste instantie gepland op 7 november, maar door een positieve corona-test van Hari werd het evenement uitgesteld naar 19 december.

Het gevecht tussen de Hari en Adegbuyi is niet het enige gevecht dat op de negentiende in Rotterdam wordt gevochten. Kampioen weltergewicht Cédric Doumbé stapt ook de ring in om zijn titel te verdedigen. Dit zou hij doen tegen de Nederlander Murthel Groenhart, maar die moet afhaken vanwege een blessure. De nieuwe tegenstander van Doumbé wordt nog bekendgemaakt.

Kijk hierboven naar de persconferentie in aanloop naar GLORY 76 met Badr Hari, Benjamin Adegbuyi en organisator Todd Grisham.