Alternatieve stage: mbo-leerlingen brengen koekjes bij eenzame ouderen

Jongeren in het mbo hebben moeite om een stageplaats te vinden, terwijl er een groep ouderen is die zich eenzaam voelt. Scholenkoepel Zadkine heeft daar iets op verzonnen: jongeren gaan op Rotterdam-Zuid voor hun stage bij senioren langs om koekjes te bezorgen.

De twintigduizend koekjes zijn gebakken door studenten van het Brood & Banket College. "Leerlingen kunnen zo leren om contact maken met allerlei doelgroepen. In dit geval de bewoners van de wijk", zegt Anne Wijkamp, een van de organisatoren van het project.

'Heel goed dat ze actief zijn'

De achtergrond van de leerlingen zijn verschillend: de één studeert Helpende Zorg en Welzijn, terwijl de ander de opleiding Financiële Beroepen doet. Zoals Etem Aslan. "Wie goed doet, goed ontmoet, toch? Mij hoor je niet klagen. Het is een goed initiatief." Daar sluit Tarik Ouchan zich bij aan. "We mogen gelijk iets goeds doen voor de wijk. Dat vinden mensen leuk. Ik ook."

Yodit Temane zit op de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Zij gaat ook langs de deuren. "Ik vind het leuk om te doen. Het is een moeilijke tijd", vindt ze.

De wijkbewoners nemen de koekjes met veel plezier in ontvangst. De mbo-leerlingen kunnen op veel sympathie rekenen. "Heel goed dat ze actief in de wijk zijn", zegt een man, die betrokken is bij armoedebestrijding in de wijk. De jongeren kunnen er met deze speciale stage voor zorgen dat ze 'achter de voordeur komen'. Dat hebben de mensen hier in de wijk hard nodig."