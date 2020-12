Politie vindt kogelhulzen in Rotterdam-Alexander

Rond 19:30 uur kwam een melding binnen over knallen in de Van Bassenstraat. Agenten vonden in de straat later de hulzen.

Getuigen zeggen dat ze twee mannen hebben zien wegrennen. Die werden achterna gezeten door twee andere mannen. De groep zou met sporttassen in de weer zijn geweest.

De politie kan dit niet bevestigen en heeft de zaak in onderzoek. Daarbij wordt uitgekeken naar een zilvergrijze VW Polo en een kleine zwarte auto.