Bewoners Fazantstraat tegen gemeenteraad: 'Ongelooflijk, huizen slopen in een tijd van woningnood'

"Sloop onze woningen in de Fazantstraat in niet. Ze zijn goed onderhouden. Wij willen hier geen duurdere, nieuwe huizen. Dit is het laatste stuk betaalbaar Rotterdam."

De boodschap van zo'n twintig bewoners en verhuurders van woningen in de Fazantstraat op Rotterdam-Zuid is duidelijk. Ze kwamen woensdag naar het Rotterdamse stadhuis om gemeenteraadsleden toe spreken bij de behandeling van het sloop- en nieuwbouwplan van de straat in Carnisse.

Op 23 september viel er een brief bij hen op de mat. Het plan is om 216 woningen te slopen. Andere huizen worden samengevoegd, er worden nieuwe woningen en voorzieningen gebouwd, en ook wordt de buitenruimte opgeknapt. Die renovatie van de straat is volgens bouwwethouder Kurvers nodig, omdat er veel achterstallig onderhoud is. Daardoor zouden veel huizen woontechnisch niet meer in orde zijn. Ook zou de buurt onveilig zijn.



"Beeld gemeente klopt niet"

De aanwezige buurtbewoners en eigenaren zijn het daar niet mee eens. "Het gaat om solide huizen met een goede fundering", stelde Desiree Roks. Zij heeft een eigen woning, die ze verhuurd. Roks zei zich zorgen te maken over de toekomst van haar huurders nu de gemeente voor hen niets doet. "Ze moeten zelf maar vervangende woonruimte zoeken. Er komen minder huizen voor terug. Waar moeten deze mensen naar toe?"

Woningeigenaar Louise van Gend zei het vreemd te vinden dat mensen met hogere inkomens, die ook in de wijk wonen, ook weg moeten. "Ongelooflijk dat onze huizen worden gesloopt in een tijd van woningnood".

Ook herkende geen van de insprekers de omschreven onveiligheid. Een van hen zei het vreemd te vinden dat als er wel problemen zouden zijn, die dan opgelost zouden kunnen worden het slopen van één straat. Volgens alle aanwezigen is de wijk juist heel goed.

Regematig werd er gewezen op de sterke band tussen de buurtbewoners. Wel was er de wens om huisjesmelkers aan te pakken.





Kritiek op gemeente

Veel klachten waren er over de manier waarop de gemeente het nieuws over de sloop aan de buurtbewoners heeft meegedeeld. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ook waren er klachten over medewerkers van de gemeente. Die zouden hun afspraken niet nakomen om de mensen meer informatie te geven of verder te helpen.

Voor de betreffende woningen is nu een regeling getroffen dat de eigenaren ze alleen maar aan de gemeente kunnen verkopen. Voor de panden die gesloopt moeten worden, geldt ook nog eens dat als ze over twee jaar niet aan de gemeente verkocht zijn, de woning onteigend kan worden. Woningbezitters vrezen dat ze van het geld dat de gemeente voor het pand wil betalen uiteindelijk geen nieuwe vergelijkbare panden kunnen kopen.

Sloopplan wordt duurder

Het nu al omstreden sloop- en nieuwbouwplan kent inmiddels een grote tegenvaller voor de gemeente. Het opkopen van de woningen gaat veel meer geld kosten dan eerder werd geraamd. Zeker 6 tot 8 miljoen euro meer.

Wethouder Kurvers wil gewoon verdergaan met het plan. Maar een aantal partijen in de raad betwijfelt of het wel moet doorgaan. De raadsleden zouden woensdag met wethouder Kurvers in debat gaan.

Volgende week donderdag moet er al een besluit genomen worden. Maar de raadsleden besloten het debat naar volgende week woensadag te verplaatsen. DENK stelde voor het hele plan stil te leggen. Eerst wilde de partij een digitale meningspeiling onder de bewoners en ook nog een analyse van wat het allemaal kost en uiteindelijk gaat opleveren. Maar de andere partijen willen eerst over het plan in debat.