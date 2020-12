Wat moeten die rode lampen op de Haringvlietbrug?

Wie vanaf Goeree-Overflakkee over de Haringvlietbrug rijdt, ziet daar in de avond sinds kort rode lampen branden. Het kleine 'red light district' is aangelegd om ook vleermuizen veilig van A naar B te laten reizen.

"Dit is de eerste keer dat vleermuisvriendelijke verlichting op een van onze bruggen is aangelegd", zegt Kim Stelleman van Rijkswaterstaat.

Haar collega Claudia Rodrigues, ecoloog, vult aan: "Vleermuizen zijn gevoelig voor blauw en ultraviolet licht en hebben hierdoor last van de normale straatverlichting. Om dit probleem op te lossen, hebben we aan de zuidkant drie lantarenpalen met vleermuisverlichting aangelegd. Deze 'batlampen' geven roodkleurig licht. Vleermuizen zien dit als een soort donkercorridor."

Maar eh..... in deze tijd van het jaar zijn de vleermuizen toch onder zeil voor hun winterslaap? Eigenlijk hebben ze er nog niet zoveel aan. Klopt, volgens Stelleman. "Maar in november was de Haringvlietbrug twee weekeinden afgesloten, omdat we nieuw asfalt hebben aangelegd. Dat gaf ons de mogelijkheid om onze aannemer de verlichting te laten monteren. Een echte win-winsituatie, want anders hadden we de Haringvlietbrug in het voorjaar een nacht moeten stremmen."