'Havenmotor draait stationair en kan zo de race niet winnen'

Een sombere editie van het Havendebat Rotterdam dit jaar. Het thema van het door Nieuwsblad Transport georganiseerde debat: hoe zorgen we dat de Rotterdamse haven koploper blijft in Europa? De CO2-heffing, het stikstofbeleid, Brexit en corona: het zorgt allemaal voor onzekerheid bij de bedrijven en industrie.

President-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam vergelijkt de huidige economische situatie met een Formule 1-race. "De motor draait stationair, pruttelt nog slechts een beetje, maar we zitten in een race met de omliggende landen. Als we niet opletten, worden we ingehaald door andere havens."

Hij geeft aan een winnaarsmentaliteit te missen, met name bij de overheid. "Er hangt een te lamme sfeer, zeker bij het Rijk. We lijken de kansen niet te willen pakken, maar de noodzaak om te verduurzamen en te groeien naar een circulaire economie is hoog."

Niet vanzelfsprekend

De topman voelt zich gesteund door Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Zij stelt dat Rotterdam de grootste, schoonste en slimste haven kan zijn, maar dat het niet vanzelfsprekend is dat Rotterdam daarin slaagt. Laat staan dat het de motor van de Nederlandse economie kan blijven.

De haven heeft een aantal flinke pluspunten, zoals de ligging dichtbij de stad, de gasvelden voor de kust voor de opvang van CO2, de windprojecten op zee, de ontwikkeling van waterstofprojecten en de digitale infrastructuur.

Thijssen: "Rotterdam is dus goed op weg als duurzame haven, maar de schoen wringt. De stikstofdiscussie zet de fysieke ontwikkeling op slot. Projecten staan stil en bedrijven vluchten naar het buitenland. De haven die uiteindelijk als eerste duurzame bedrijven naar zich toe weet te halen, wint de strijd. We hebben dus geen tijd te verliezen."

Volgens Castelein staan 28 reële projecten in de startblokken, maar worden ze door wetgeving tegengehouden. Hij doet een oproep aan de politiek om bedrijven vertrouwen te geven en volop te gaan investeren in de bereikbaarheid van de haven, de digitalisering, energietransitie en de circulaire economie.

Zwalkende overheid

Ook Bas Janssen, voorzitter van havenbelangenvereniging DeltaLinqs, voelt de urgentie van de overheid te weinig. "Woningbouw, landbouw en natuurherstel lijken nu meer aandacht te krijgen van het Rijk dan de industrie. Ook de onduidelijkheid over de CO2-heffing zorgt voor reputatieschade in het buitenland. De Chinezen zijn op zoek naar betrouwbare duurzame partners. Op een zwalkende overheid zitten ze niet te wachten. We moeten als Nederland samen met Europa optrekken om die grootmacht geen vrij spel te geven."

Haveneconoom Bart Kuipers vindt het opvallend dat in de hele discussie het woord corona nauwelijks is gevallen. "Misschien wel omdat het werkelijke coronaprobleem in de Rotterdamse haven stikstof heet. En dat probleem hebben we ook nog eens zelf gecreëerd. De haven heeft eigenlijk ook een Outbreak Management Team nodig. Een club mensen met een visionaire blik die gaat adviseren bij de energietransitie."