Heilige Boontjes in crisistijd: 'Wij moeten er keihard voor werken om hún droom levend te houden'

Bij Heilige Boontjes werken ex-gedetineerden en jongeren met bijvoorbeeld een achtergrond in de psychiatrie. De periode van werkloos thuis zitten door corona was voor hen extra riskant, omdat psychische klachten terug kunnen komen of ze terug kunnen vallen in oude patronen, zoals drank- of drugsgebruik.

Bedrijfsleider Rodney van den Hengel beseft dat maar al te goed. "Dus", zegt hij, "Ik zal er alles aan doen om die mensen te beschermen." Rodney staat voor wat hij zegt. "Kijk, ik heb ze mijn woord geven en volgens mij is een Rotterdams woord nog steeds goud waard."

'Eerste plek waar ik me veilig voel'

Eén van de medewerkers is de 25-jarige Jennifer. Na vijf keer de zak te hebben gekregen, heeft ze bij Heilige Boontjes haar plek gevonden.

"Dit is echt oprecht de eerste plek waar ik me veilig voel in heel mijn leven." Vanwege haar dochtertje kan ze weinig uren in de week werken. Bovendien heeft ze zelf nog veel problemen, waar ze iedere week therapie voor krijgt. Door haar situatie kon ze nergens een baan vinden. Tot ze bij Heilige Boontjes terecht kwam.

"Iedereen is erg begripvol. Ze staan altijd voor je klaar. Als er ook maar iets is, kun je altijd bellen, overdag en 's nachts, dus het voelt echt als familie", zegt Jennifer.

De eerste lockdown door de coronacrisis betekende dat Jennifer als serveerster acht weken thuis kwam te zitten. En dat ging niet goed.

'Tot 3 uur 's nachts wakker'

Jennifer: "Ik had door mijn werk structuur en ritme en dat was ineens weg. Je zit ineens thuis, je hebt geen zekerheid meer en geen contact meer met andere mensen. Alles valt ineens weg."

"Ik zat elke dag tot drie uur 's nachts wakker. Ik was heel erg eenzaam en depressief. Ik wist niet hoe ik mijn leven weer op moest pakken. Het ging gewoon niet lekker met mij."

Heilige Boontjes hield Jennifer en de andere medewerkers daarom extra in de gaten, via coaches van Stichting Heilige Boontjes. Door iedere twee weken even te bellen, bijvoorbeeld, of: "Die gaan bij ze langs en vragen of er dingen nodig zijn", zegt Rodney.

"Ze reageren op problematiek, zodat er gelijk een interventie gepleegd kan worden. We doen er alles aan om iedereen een goed gevoel te geven."

'Droom levend houden'

Bedrijfsleider Rodney van den Hengel ziet, samen met zijn partner, door Heilige Boontjes een droom werkelijkheid worden.

"Voor die droom waren een aantal karakters nodig die in de winkel hun ding doen. Die karakters zijn er nu en die zien wij elke dag onze droom waar maken, dus wij moeten er nu ook keihard voor werken om hún droom levend te houden."