Kogelhulzen op straat, Feyenoord in actie in de Europa League: Het wek- en weerbericht van 10 december

Eerst het weer. Morgen start de dag met nevel en laaghangende bewolking. In de loop van de dag trekt de bewolking iets op en breekt ook de zon af en toe even door. Het is 3 of 4 graden en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht zijn er eerst een aantal opklaringen en koelt het af tot rond of net iets onder het vriespunt. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft nog overal droog. Er waait een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind.

Wat je misschien gemist hebt

- De politie heeft woensdagavond kogelhulzen aangetroffen in Rotterdam-Alexander. Getuigen zeggen dat ze twee mannen hebben zien wegrennen. Die werden achterna gezeten door twee andere mannen.

- Bij een steekpartij in een huis aan de Rutherfordweg in Rotterdam-Ommoord is woensdagavond iemand gewond geraakt. Het 30-jarige slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.- Heilige Boontjes aan het Rotterdamse Eendrachtsplein sluit aan in de rij horecazaken die harde klappen krijgt door de coronacrisis. Met dát verschil dat er bij nog een laagje ellende bij komt, namelijk: de zorg om de ruim veertig extra kwetsbare medewerkers.

Dit kun je vandaag verwachten

- Feyenoord neemt het donderdagavond in Oostenrijk op tegen Wolfsberger AC. Het is een cruciaal groepsduel in de Europa League voor de Rotterdammers: als Feyenoord wint, speelt het in 2021 ook nog Europees voetbal.

De wedstrijd is donderdag om 21:00 uur en is uiteraard te volgen via Radio Rijnmond en Rijnmond.nl.



- Het is de laatste dag dat mensen uit de regio Zuid-Holland Zuid een coronatest kunnen laten afnemen bij de drive-through in het Oranjepark in Dordrecht. De testlocatie wordt in de nacht van donderdag op vrijdag naar de Calandstraat verplaatst.