Steeds meer ongelukken in het verkeer door lachgasgebruik; campagne moet daar verandering in brengen

Automobilisten die lachgas hebben gebruikt en stil gaan staan op de snelweg, gebruikers die een ravage aanrichten in de stad of zelfs een fatale aanrijding veroorzaken. Steeds vaker gebeuren er ongelukken waarbij lachgas in het spel is. TeamAlert, een stichting die zich richt op jongeren, heeft samen met de gemeente Rotterdam een campagne ontwikkeld tegen het gebruik van lachgas in het verkeer.

Lachgas is goedkoop, makkelijk én legaal te verkrijgen. Het is onder jongeren ontzettend populair, zegt Edwin Tamboer van de verkeerspolitie Rotterdam. Maar door het gebruik ervan komen mensen voor een aantal minuten in een soort roes terecht waardoor ze geen controle meer hebben over zichzelf. "Het heeft invloed op het reactievermogen. Dat is wel een ding."

Volgens Tamboer wordt de politie dagelijks geconfronteerd met meldingen van weggebruikers die anderen met een ballonnetje achter het stuur zien rijden. "En ook bij aanrijdingen zien we steeds vaker ballonnetjes of zelfs complete tanken in de auto. Het aantal ongevallen is echt toegenomen."

Verbod

Een verbod op lachgas is al langer een punt van aandacht, maar het verbod is er nog niet. Met de campagne hopen de deelnemende partijen tot die tijd de jongeren te bereiken. "En het besef te geven dat het écht niet kan. We willen niet alleen de bestuurders bereiken, maar ook de vriendjes en vriendinnetjes waarmee ze in de auto zitten. Spreek elkaar aan. Ik ga ook niet bij iemand in de auto zitten die alcohol of drugs heeft gebruikt. Dat moet je ook niet doen bij lachgas, want het is echt levensgevaarlijk."

Tegen het gebruik van lachgas wordt al opgetreden volgens de regels van de verkeerswet, net als bij het rijden onder invloed van alcohol en drugs. "Vervelende is alleen dat lachgas niet te meten is in het bloed. We hebben dan een heterdaadsituatie nodig. Maar het is wel zo dat we altijd nog andere artikelen hebben voor als mensen onnodig hinder veroorzaken in het verkeer. Dat zijn feiten die we tevoorschijn halen op het moment dat het nodig is."



Tamboer weet dat TeamAlert, de politie, de gemeente en het ministerie met de campagne voor een uitdaging staan. Want hoe bereik je de jongeren op de juiste manier? Via sociale media worden in ieder geval video's en quotes gepost. "Maar als de jongeren zelf ideeën hebben, staan we daarvoor open. Het is een toenemend probleem en daar hopen we een einde aan te maken."



We volgden vorig jaar Eric Alblas uit Rotterdam-Zuid. Hij reed dagelijks op zijn scootmobiel door de stad om lachgaspatronen en ballonnen, die op straat zijn gegooid, op te ruimen.